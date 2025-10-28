الأمن يكشف ملابسات فيديو سيدة اتهمت عم طفلتيها بالتعدي عليهما جنسيا بالبحيرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من عم طفلتيها لقيامه بالتعدى عليهما جنسيًّا بالبحيرة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو سيدة اتهمت عم طفلتيها

وبالفحص، تبين تلقي مركز شرطة دمنهور بالبحيرة بلاغا من سائق – مقيم بدائرة المركز بتضرره من شقيقه – مقيم بدائرة المركز؛ لقيامه بالتحرش بابنتيه التوأم 6 سنوات داخل المنزل محل إقامتهم (تم ضبطه).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

