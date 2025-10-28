الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الأمن يكشف ملابسات فيديو سيدة اتهمت عم طفلتيها بالتعدي عليهما جنسيا بالبحيرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من عم طفلتيها لقيامه بالتعدى عليهما جنسيًّا بالبحيرة.

تابعت أجهزة الأمن مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من عم طفلتيها لقيامه بالتعدي عليهما جنسيًا بالبحيرة.
 

وبالفحص، تبين تلقي مركز شرطة دمنهور بالبحيرة  بلاغا من سائق – مقيم بدائرة المركز بتضرره من شقيقه – مقيم بدائرة المركز؛ لقيامه بالتحرش بابنتيه التوأم 6 سنوات داخل المنزل محل إقامتهم (تم ضبطه).
 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية