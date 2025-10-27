الإثنين 27 أكتوبر 2025
تأجيل محاكمة 89 متهمًا في خلية "داعش مدينة نصر"

تأجيل محاكمة 89 متهمًا في خلية "داعش مدينة نصر"

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة في محكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 89 متهمًا في القضية رقم 535 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، المعروفة إعلاميًا بخلية "داعش مدينة نصر"، إلى جلسة 11 يناير المقبل لاستماع مرافعة النيابة العامة.

خلية "داعش مدينة نصر" 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من عام 2017 وحتى 1 ديسمبر 2020 انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

القبض على سائق سيارة بالبحيرة طلب أجرة أزيد من المقررة

“الداخلية العرب”: انعقاد المؤتمر العربي الرابع عشر للتدريب والتأهيل الأمني بالدوحة

كما نسب أمر الإحالة إلى المتهم رقم 53 قيامه بإعداد عناصر وتدريبهم على استخدام الأسلحة وتعليمهم أساليب القتال لخدمة أغراض التنظيم.

