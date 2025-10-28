الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة اتهام مركز شرطة بالدقهلية بالمجاملة في تنفيذ الأحكام

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام العاملين بأحد مراكز الشرطة بالدقهلية بإلقاء القبض على والده دون إلقاء القبض على أنجال عمه، رغم صدور أحكام قضائية ضدهم، في مجاملةً من الشرطة لهم.

حقيقة  فيديو مجاملة قسم شرطة بالدقهلية لأحد الأشخاص 

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد تابعت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام العاملين بأحد مراكز الشرطة بالدقهلية بإلقاء القبض على والده دون القبض على أنجال عمه رغم صدور أحكام قضائية ضدهم مجاملةً لهم.

 

الأمن يكشف حقيقة الادعاء بمحاولة سرقة على أحد الطرق السريعة بالجيزة

الأمن يكشف ملابسات فيديو سيدة اتهمت عم طفلتيها بالتعدي عليهما جنسيا بالبحيرة

وبالفحص تبين أن الشاكى مقيم بدائرة مركز شرطة تمى الأمديد بالدقهلية - متواجد حاليًا خارج البلاد، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في القبض على  والد الشاكى وفقًا لإجراءات مقننة لصدور عدة أحكام قضائية ضده، وتبين عدم صدور أية أحكام قضائية ضد أنجال عم الشاكى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.

أجهزة وزارة الداخلية أحكام قضائية كشف ملابسات فيديو كشف ملابسات وزارة الداخلية بالبحيرة بالدقهلية

الجريدة الرسمية