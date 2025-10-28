الداخلية تكشف حقيقة اتهام مركز شرطة بالدقهلية بالمجاملة في تنفيذ الأحكام

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام العاملين بأحد مراكز الشرطة بالدقهلية بإلقاء القبض على والده دون إلقاء القبض على أنجال عمه، رغم صدور أحكام قضائية ضدهم، في مجاملةً من الشرطة لهم.

حقيقة فيديو مجاملة قسم شرطة بالدقهلية لأحد الأشخاص

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد تابعت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام العاملين بأحد مراكز الشرطة بالدقهلية بإلقاء القبض على والده دون القبض على أنجال عمه رغم صدور أحكام قضائية ضدهم مجاملةً لهم.

وبالفحص تبين أن الشاكى مقيم بدائرة مركز شرطة تمى الأمديد بالدقهلية - متواجد حاليًا خارج البلاد، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في القبض على والد الشاكى وفقًا لإجراءات مقننة لصدور عدة أحكام قضائية ضده، وتبين عدم صدور أية أحكام قضائية ضد أنجال عم الشاكى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.

