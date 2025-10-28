تأجيل محاكمة 108 متهمين في خلية داعش القطامية لـ 28 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مدينة بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم تأجيل محاكمة 108 متهما، في القضية رقم 3202 لسنة 2025، جنايات القطامية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “داعش القطامية” إلي جلسة 28 ديسمبر المقبل.

وجاء في أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من 2016 وحتى 24 فبراير 2024، انضم المتهمون لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



وارتكب المتهمون جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن وفروا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأموال ومواد الدعم اللوجستي، والتحقوا بحماعة مسلحة مقرها خارج البلاد وهي جماعة أحرار الشام والتي تعتنق الأفكار التكفيرية، وكذلك التحقوا بجماعة مسلحة في الخارج، وهي تنظيم داعش بدولة سوريا.

كما حاز المتهمون سلاح ناري بندقية خرطوش، وذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري، لاستعماله في ارتكاب عمل إرهابي.

