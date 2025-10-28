الداخلية تعلن مواعيد إجراء مراسم قرعة الحج لموسم 1447هـ/2026م

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
أعلنت وزارة الداخلية عن بدء إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن الإجراءات التنفيذية لتنظيم القرعة لهذا العام؛ فى إطار استعدادات وزارة الداخلية لموسم أداء فريضة الحج لعام 1447هـ/ 2026.

 

مواعيد إجراء مراسم  قرعة الحج لموسم 1447هـ/2026م

السبت 1/11/2025: مديريات أمن الشرقية – مطروح

الأحد 2/11/2025: مديريات أمن كفر الشيخ – الإسكندرية – دمياط

الإثنين 3/11/2025: مديريات أمن البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان – جنوب سيناء

الثلاثاء 4/11/2025: مديريات أمن الوادي الجديد – الإسماعيلية – الغربية – بني سويف – الأقصر

الأربعاء 5/11/2025: مديريات أمن القاهرة – أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الفيوم – المنوفية

الخميس 6/11/2025: مديريات أمن الجيزة – سوهاج – قنا – شمال سيناء – القليوبية


طرق الاستعلام عن نتائج القرعة

يمكن للمتقدمين حضور القرعة العلنية بنطاق مديريات الأمن، أو الاستعلام عن نتائج القرعة عبر:

البوابة المصرية للحج على موقع وزارة الداخلية: 

الخدمة الصوتية على الرقم: 0227983000

