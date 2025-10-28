الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
ضبط شخص يظهر في فيديو يمارس البلطجة بحوزته كرباج بدار السلام

ضبط شخص يظهر في فيديو
ضبط شخص يظهر في فيديو يمارس البلطجة بحوزته كرباج، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف ملابسات واقعة تظهر شخصًا يقوم بأعمال بلطجة في الطريق العام.

تفاصيل الواقعة

تبين أن المتهم، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، ظهر في الفيديو وهو يحمل كرباجًا أثناء مشاجرة على الطريق العام.

وبمواجهته، اعترف المتهم بأن الواقعة كانت مزحة مع أحد الأشخاص، ولم تكن ذات قصد إجرامي.

 الإجراءات القانونية

وتم ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية