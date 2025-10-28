ضبط شخص يظهر في فيديو يمارس البلطجة بحوزته كرباج بدار السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف ملابسات واقعة تظهر شخصًا يقوم بأعمال بلطجة في الطريق العام.

تفاصيل الواقعة

تبين أن المتهم، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، ظهر في الفيديو وهو يحمل كرباجًا أثناء مشاجرة على الطريق العام.

وبمواجهته، اعترف المتهم بأن الواقعة كانت مزحة مع أحد الأشخاص، ولم تكن ذات قصد إجرامي.

الإجراءات القانونية

وتم ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

