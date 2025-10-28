الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة بالإكراه على طريق دائرى الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بحسابين شخصين بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بمطاردة قائد سيارة ملاكى بالطريق الدائرى بالجيزة، والادعاء بمحاولتهما سرقته بالإكراه.





من جانبها، رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بحسابين شخصين بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بمطاردة قائد سيارة ملاكى، أثناء سيره بالطريق الدائرى بالجيزة والادعاء بمحاولتهما سرقته بالإكراه.



وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 24/ 7/ 2025 حال سيره بسيارته أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد دراجة نارية وبرفقته آخر ، لخلاف حول أولوية المرور ، ونفى محاولتهما سرقته بالإكراه وعدم تحريره محضر بالواقعة.



كما تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط القائمين على إعادة نشر مقطع الفيديو، والادعاء على غير الحقيقة بكون الواقعة محاولة سرقة بالإكراه (لأحدهما معلومات جنائية- مقيمين بنطاق محافظتى "الجيزة والإسكندرية").

وبمواجهتهما، أقرا بقيامهما بنشر ذلك المقطع بمواقع التواصل الاجتماعى، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.