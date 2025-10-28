الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة بالإكراه على طريق دائرى الجيزة

الأمن يكشف فيديو
الأمن يكشف فيديو سرقة بالإكراه على طريق دائرى الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بحسابين شخصين بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بمطاردة قائد سيارة ملاكى بالطريق الدائرى بالجيزة، والادعاء بمحاولتهما سرقته بالإكراه.


      
من جانبها، رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بحسابين شخصين بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بمطاردة قائد سيارة ملاكى، أثناء سيره بالطريق الدائرى بالجيزة والادعاء بمحاولتهما سرقته بالإكراه.
 

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 24/ 7/ 2025 حال سيره بسيارته أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد دراجة نارية وبرفقته آخر ، لخلاف حول أولوية المرور ، ونفى محاولتهما سرقته بالإكراه وعدم تحريره محضر بالواقعة.


كما تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط القائمين على إعادة نشر مقطع الفيديو، والادعاء على غير الحقيقة بكون الواقعة محاولة سرقة بالإكراه (لأحدهما معلومات جنائية- مقيمين بنطاق محافظتى "الجيزة والإسكندرية").

 وبمواجهتهما، أقرا بقيامهما بنشر ذلك المقطع بمواقع التواصل الاجتماعى، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

