ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء وتتنافى مع القيم المجتمعية.

لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبحوزتها هاتفان محمولان تبين احتواؤهما على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي.

وقد اعترفت بأنها قامت بنشر الفيديوهات بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

