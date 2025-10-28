الداخلية تضبط 100 ألف مخالفة مرورية و95 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالقوانين المرورية.

95 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 100266 مخالفة متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1741 سائقًا تبين إيجابية 85 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وزارة الداخلية تضبط 100 ألف مخالفة مرورية

كما واصلت الحملات المرورية والانضباطية على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت عن ضبط 996 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 138 سائقًا تبين إيجابية 10 حالات لتعاطي المخدرات، وضبط 14 محكومًا عليهم بإجمالي 23 حكمًا، وتم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

