الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سائق اعتدى على طليقته وأطفالها بالقاهرة بعد تداول فيديو الواقعة

ضبط سائق اعتدى على
ضبط سائق اعتدى على طليقته وأطفالها بالقاهرة بعد تداول فيديو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء تعديه على سيدة وأطفالها بالضرب بالقاهرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات رسمية بشأن المقطع، وتم تحديد السيدة المجنى عليها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب)، وبسؤالها قررت بتضررها من طليقها، لقيامه بالتعدى عليها بالضرب دون التسبب فى إصابات، وذلك أثناء عودتها للمنزل بسبب خلافات أسرية بينهما.

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة بالإكراه على طريق دائرى الجيزة

ضبط شخص يظهر في فيديو يمارس البلطجة بحوزته كرباج بدار السلام

ضبط المتهم والإجراءات القانونية

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم سائق – مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما وردت بالفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو السيدة زينب تعدى على سيدة وزارة الداخلية ضبط مرتكب الواقعة قسم شرطة السيدة زينب قسم شرطة السيدة

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة بالإكراه على طريق دائرى الجيزة

ضبط شخص يظهر في فيديو يمارس البلطجة بحوزته كرباج بدار السلام

الداخلية تكشف حقيقة اتهام مركز شرطة بالدقهلية بالمجاملة في تنفيذ الأحكام

ضبط شخص لنشره أخبارا ومقاطع فيديو مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي منسوبة للداخلية

الداخلية تعلن مواعيد إجراء مراسم قرعة الحج لموسم 1447هـ/2026م

الأمن يكشف حقيقة الادعاء بمحاولة سرقة على أحد الطرق السريعة بالجيزة

الأمن يكشف ملابسات فيديو سيدة اتهمت عم طفلتيها بالتعدي عليهما جنسيا بالبحيرة

ضبط شخص بالإسكندرية بتهمة بيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر

الأكثر قراءة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

تكليفات رئاسية حاسمة لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

دموع تلاميذ إحدى مدارس أبو حماد ترسم مشهد الوداع الأخير لمعلمهم بالشرقية (صور)

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، ثابت بن قيس الأنصاري رجل الوصية بعد الوفاة وصاحب الكرامة يوم اليمامة

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالضغوط النفسية والشعور بالتعاسة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية