ضبط سائق اعتدى على طليقته وأطفالها بالقاهرة بعد تداول فيديو الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء تعديه على سيدة وأطفالها بالضرب بالقاهرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات رسمية بشأن المقطع، وتم تحديد السيدة المجنى عليها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب)، وبسؤالها قررت بتضررها من طليقها، لقيامه بالتعدى عليها بالضرب دون التسبب فى إصابات، وذلك أثناء عودتها للمنزل بسبب خلافات أسرية بينهما.

ضبط المتهم والإجراءات القانونية

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم سائق – مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما وردت بالفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

