الداخلية تكثف حملاتها لضبط الأسواق والتصدى للتلاعب بأسعار الخبز

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين، والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مكافحة التلاعب بالخبز

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، لضبط المخالفات التموينية، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وضبط ما يقرب من 3 طن دقيق (أبيض وبلدى مدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

