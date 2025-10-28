الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الداخلية تكثف حملاتها لضبط الأسواق والتصدى للتلاعب بأسعار الخبز

تواصل  وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين، والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، لضبط المخالفات التموينية، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وضبط ما يقرب من 3 طن دقيق (أبيض وبلدى مدعم).

 

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

الداخلية تضبط 25 مليون جنيه حصيلة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الجريدة الرسمية