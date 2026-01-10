السبت 10 يناير 2026
خارج الحدود

اليمن يؤكد تصديه لأي مخططات تخريبية لزعزعة المناطق المحررة

آليات تابعة للجيش
آليات تابعة للجيش اليمني
أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، اليوم السبت، التزامها بالتصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة، مؤكدة على عدم التهاون في التعامل الحازم مع أي “مخططات تخريبية”.

وبحسب موقع “العربية”، أكدت الوزارة في بيان التزامها التام بالقرارات والإجراءات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، والقرارات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، وفي مقدمتها قرار إعلان حالة الطوارئ في كافة الأراضي اليمنية.

إجراءات أمنية لتأمين المنشآت السيادية

وكشفت الوزارة عن تنفيذ جملة تدابير وإجراءات “لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وتأمين المصالح العامة والمنشآت السيادية، وتأمين الطرق الرئيسية للحفاظ على أرواح المواطنين والمسافرين”.

التصدي لمحاولات الحوثيين

وأكد البيان التزام القوات المسلحة اليمنية بـ“التصدي لأي محاولات للعبث بأمن وسلامة المواطنين وزعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة، والتزامها بحماية الحقوق والحريات وصون المكتسبات والثوابت”. 

وأضافت أنها “لن تتهاون في التعامل الحازم مع أي مخططات تخريبية” تسعى إليها جماعة الحوثيين “وأي جماعات أو عناصر تسول لها نفسها المساس بأمن الوطن والمواطنين”.

وتابعت: “تؤكد القوات المسلحة اليمنية التزامها في اتخاذ كامل الإجراءات لمحاربة جرائم التهريب والمخططات الإرهابية، وأعمال النهب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة”.

دعم سعودي لليمن من خلال مؤتمر الرياض

والجمعة، أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز أنه جرى تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لمؤتمر الرياض بالتعاون مع الشخصيات الجنوبية.

وقال بن سلمان: إن “مؤتمر الرياض يسعى لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية”، وفق وكالة “رويترز”.

حل المجلس الانتقالي خطوة شجاعة

وشدد وزير الدفاع السعودي على أن شخصيات من كافة محافظات الجنوب في اليمن ستشارك دون إقصاء أو تمييز في مؤتمر الرياض حول مستقبل القضية الجنوبية، مؤكدا أن القرار الذي اتخذته الشخصيات والقيادات الجنوبية بحل المجلس الانتقالي قرار شجاع.

وبحسب تقارير إعلامية، اتفق أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي والهيئات التابعة له على حل المجلس، في خطوة وصفت بأنها تسير على طريق حل الأزمة اليمنية التي تصاعدت بشدة منذ مطلع العام الحالي 2026.

