"معا نحو مستقبل شامل" مبادرة لتمكين الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الفيوم

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم: إن وحدة ذوي الإعاقة بالجامعة، نظمت ورشةَ عملٍ ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" بعنوان (معًا نحو مستقبل شامل)، لدعم الطلاب ذوي الإعاقة، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري.

خدمات مركز خدمة الكلاب ذوي الاعاقة

وأضاف رئيس جامعة الفيوم ، أن مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، الدكتورة رانيا شعبان، قدمت عرضًا تفصيليًّا للخدمات التي يُقدِّمها المركز، والأجهزة المساعدة لذوي الإعاقات المختلفة سواء السمعية أو البصرية، بالإضافة إلى التعريف بمبادرة "تمكين" وأهدافها الرامية إلى تشجيع الطلاب ذوي الإعاقة على الاندماج والمشاركة الفاعلة في المجتمع الجامعي.

اهداف الندوة

وأكدت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة، أن الهدف من المبادرة هو دعم التواصل والتعاون والاندماج الكامل مع الطلاب ذوي الإعاقة، ومد يد العون لهم، والمركز يُقدِّم برامج تدريبية متخصصة للطلاب الاصحاء تُسهم في تأهيلهم للتعامل المهني مع زملائهم من ذوي الإعاقة، بما يدعم قيم المشاركة والانتماء داخل المجتمع الجامعي.

حضر الجلسة الافتتاحية لورشة العمل عدد من الطلاب الأصحاء وذوي الإعاقة، وهيئات التدريس من كل كليات الجامعة.

