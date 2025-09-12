أحمد سعد: اشتغلت في النقاشة وبياع عيش وهذا الموقف عمري ما هنساه

أكد الفنان أحمد سعد في الجزء الثاني من حلقته مع مني الشاذلي، أنه ذهب إلى دكتور نفسي؛ لأنه كان غير متصالحا مع نفسه في بعض الأشياء، مشيرا إلى أنه أصبح متصالحا مع نفسه بالوقت الحالي.

وأشار “سعد” إلى أن المتعة بالنسبة له ليست في الأكل أو الخروجات ولكن البحث داخل ذاته، متابعا: لدي فكرة “حب الظهور”، مضيفا أنه إذا رأى أن "صوته حلو" أو شكله حلو ليس غرورا.

وأكد أحمد سعد أنه عمل في عدد من حرف قبل اتجاهه للغناء، وقال إنه عمل في النقاشة وعدة أعمال أخرى، وقال: "إنه كان بيشتغل في توصيل الطلبات لأهالي المنطقة وبياع عيش في فرن.

وأشار إلى أن هناك موقفا محفورا في ذاكرته لم ينسَه وهو عند تركه لمنزله، والذهاب عند أصدقائه للمبيت عندهم، فقامت أسرة صديقه برفض الوضع واضطر إلى الرحيل، موضحا: “عمري ما نسيت الموقف دا ونزلت من عند صحبي فضلت ماشي مش عارف رايح فين، وركبت مواصلة علشان أنام فيها”.

وكان المطرب أحمد سعد، أطل في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة ON وتحدث عن أهم المحطات الفنية التي شكلت نقلة في مشواره الغنائي وحياته الشخصية.

وكشف أحمد سعد، أن أغنية “صدقيني لو بإيدي” التي طرحها قبل ثلاث سنوات كانت بداية مرحلة جديدة في مسيرته، قائلا: “الأغنية دي غيرت حياتي وتخليت عن عندي، وقررت من بعدها اختار الأغنية الحلوة السهلة السلسة واللحن البسيط”.

