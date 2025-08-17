جامعة بنها تنظم احتفالية تخرج دفعة جديدة من كلية الآداب

نظمت جامعة بنها احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الآداب اليوم الأحد، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها ، والدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور أمجد حجازي، عميد كلية الآداب، وعدد من قيادات الجامعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس.

جامعة بنها تنظم حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الآداب

وأعرب عميد كلية الآداب، عن سعادته وفخره بتواجده وسط أبنائه من خريجي الكلية وأولياء أمورهم، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم المستقبلية، داعيا لهم ضرورة تطوير الذات وتنمية مهاراتهم بصفة مستمرة، لافتا إلي أن التخرج ليس هو نهاية الطريق بل هو البداية لانطلاقة جديدة لما هو أفضل.

وأضاف عميد كلية الآداب، بأن الدولة المصرية حريصة علي الاهتمام بالشباب وتسعى إلى تمكينهم من خلال المشروعات القومية المختلفة، كجزء من خطة التنمية المستدامة من خلال توفير فرص عمل، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع.

من ناحية أخرى شهدت الاحتفالية تكريم الطلاب وتوزيع دروع التخرج عليهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.