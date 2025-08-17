الأحد 17 أغسطس 2025
جامعة بنها تنظم احتفالية تخرج دفعة جديدة من كلية الآداب

نظمت جامعة بنها احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الآداب اليوم الأحد، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها ، والدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور أمجد حجازي، عميد كلية الآداب، وعدد من قيادات الجامعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وأعرب عميد كلية الآداب، عن سعادته وفخره بتواجده وسط أبنائه من خريجي الكلية وأولياء أمورهم، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم المستقبلية، داعيا لهم ضرورة تطوير الذات وتنمية مهاراتهم بصفة مستمرة، لافتا إلي أن التخرج ليس هو نهاية الطريق بل هو البداية لانطلاقة جديدة لما هو أفضل.

وأضاف عميد كلية الآداب، بأن الدولة المصرية حريصة علي الاهتمام بالشباب وتسعى إلى تمكينهم من خلال المشروعات القومية المختلفة، كجزء من خطة التنمية المستدامة من خلال توفير فرص عمل، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع.

من ناحية أخرى شهدت الاحتفالية تكريم الطلاب وتوزيع دروع التخرج عليهم.

