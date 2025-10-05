جامعة الفيوم تعلن عن مسابقة لحفظ القرآن الكريم على مستوى الكليات

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن الجامعة أطلقت اليوم الأحد، مسابقة القرآن الكريم والأحاديث النووية على مستوى كليات الجامعة، التي تنظمها إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

اليوم الأول لمسابقة حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية

تُقام المسابقة على مدار أربعة أيام، وقد شارك في اليوم الأول 40 طالبًا وطالبة ممثلين لكليات الألسن، والتربية، والسياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية، والمعهد الفني للتمريض، على أن تستكمل المنافسات لباقي الكليات خلال الأيام القادمة، وتضمنت المسابقة اختبارات في حفظ القرآن الكريم كاملًا، ونصف القرآن الكريم، إلى جانب الأحاديث النووية.

ومن المقرر تكريم أصحاب المراكز العشرة الأولى في مسابقة القرآن الكريم، والمراكز الخمسة الأولى في مسابقة الأحاديث النووية، في ختام الفعاليات.

