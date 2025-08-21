الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الفيوم تعقد اجتماعا لتقييم أنشطتها الصيفية بالمدارس

اجتماع مياه الفيوم
اجتماع مياه الفيوم

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعا اليوم الخميس، للجنة التنسيقية بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة، لمناقشة خطة الأنشطة الصيفية التي يتم تنفيذها داخل المدارس ضمن برنامج "صحتهم مستقبلهم"بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، الممول من منظمة اليونيسف، ويتم تنفيذه داخل 250 مدرسة ابتدائية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

 

وتم مناقشة آليات متابعة وتقييم الأنشطة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج، وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل أكبر عدد من الطلاب على مستوى المحافظة.

ويأتي هذا التعاون في إطار الشراكة المثمرة مع منظمة اليونيسف، التي تدعم مثل هذه المبادرات إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في صحة وتعليم الأطفال، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

 

مياه الفيوم تنظم تدريبا للعاملين على تنمية مهارات التفكير الإبداعي

مياه الفيوم: تحليل 71 ألف عينة لضمان جودة المنتج النهائي

يذكر أن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، عقدت عدة ندوات داخل المدارس للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الإدارات التعليمية التربية والتعليم الشرب والصرف الصحى ترشيد استهلاك المياه

مواد متعلقة

مياه الفيوم تسحب 34 ألف عينة لمتابعة جودة وسلامة ومأمونية منتجاتها

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

رحلة تخريب بحيرة قارون.. القضاء على الثروة السمكية بسبب تسريب مياه الصرف الصحي والزراعي.. ارتفاع نسبة الملوحة لمستويات قياسية.. والبيئة تتبنى مشروعات لإعادتها للحياة

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

غدا، انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بالفيوم للقيام بأعمال الصيانة

مياه الفيوم تعلن تنفيذ خطة لتنظيف وتعقيم مراحل الإنتاج

مياه الفيوم تجري تحليلا لـ 38500 عينة من مدخلات ومخرجات المحطات

مياه الفيوم تستقبل طلاب كلية التمريض ضمن برنامج نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك

الأكثر قراءة

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

رسميا، إلغاء انتخابات الأندية الداعية لجمعيات عمومية قبل صدور تعديلات قانون الرياضة

الصحة: حالتا وفاة و18 مصابًا في حادث التصادم على طريق الإسكندرية - مطروح

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

15 سيارة إسعاف تهرع إلى المكان، اللقطات الأولى لحادث مطروح المروع (فيديو)

الإيقاف والإحالة للنيابة لـ 2 من مفتشي العمل لاتهامهما بتلقي رشوة

منها إسقاط الجنسية عن مصريين ونزع ملكية أراض، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

بعد تصديق السيسي، موعد بدء العمل بتعديلات قانون الرياضة وصدور اللائحة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يكشف سر حركة الظل وحكمة القيومية الإلهية (فيديو)

ما حكم إقامة السرادقات للعزاء وإحضار القراء وأخذ الأجرة على التلاوة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بزيارة بيت الله الحرام قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads