مياه الفيوم تعقد اجتماعا لتقييم أنشطتها الصيفية بالمدارس

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعا اليوم الخميس، للجنة التنسيقية بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة، لمناقشة خطة الأنشطة الصيفية التي يتم تنفيذها داخل المدارس ضمن برنامج "صحتهم مستقبلهم"بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، الممول من منظمة اليونيسف، ويتم تنفيذه داخل 250 مدرسة ابتدائية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وتم مناقشة آليات متابعة وتقييم الأنشطة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج، وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل أكبر عدد من الطلاب على مستوى المحافظة.

ويأتي هذا التعاون في إطار الشراكة المثمرة مع منظمة اليونيسف، التي تدعم مثل هذه المبادرات إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في صحة وتعليم الأطفال، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

يذكر أن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، عقدت عدة ندوات داخل المدارس للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

