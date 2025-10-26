الأحد 26 أكتوبر 2025
جامعة الفيوم تنظم برنامجا تدريبيا في مجال حقوق الإنسان للعاملين بالجهاز الإداري

رئيس جامعة الفيوم،
رئيس جامعة الفيوم، فيتو

 قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة الفيوم بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، نظموا برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان" استهدف تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأقيم التدريب اليوم الأحد بالمكتبة المركزية بالجامعة.

 

محتويات البرنامج التدريبي

 تناول البرنامج التدريبي التعريف بحقوق الإنسان، وبالمجلس القومي لحقوق الإنسان بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وترسيخ قيمها، كما تم استعراض قانون إنشاء المجلس رقم 94 لسنة 2003، وتعديله بالقانون رقم 197 لسنة 2017، الذي ينص على تكوين المجلس من25 عضوًا، ورئيس، ونائب للرئيس، وأمين عام.

ويختص المجلس بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والعهود والمواثيق الخاصة بها، ودراسة الادعاءات الخاصة بوجود انتهاكات، ووضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية الحقوق في مصر، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وتنظيم زيارات للسجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحيات بهدف الاستماع للنزلاء والتحقق من حسن معاملتهم وإبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات أو اعتداءات على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. 

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية شاملة لأهالي قرية سنرو القبلية بأبشواي

جامعة الفيوم تعلن عن مسابقة لحفظ القرآن الكريم على مستوى الكليات

كما تضمن البرنامج التعريف بعدد من المصطلحات القانونية مثل: (الإعلان – الاتفاقية – البروتوكول – التصديق – التحفظ)، إلى جانب التعريف بمفهوم الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ومضمون الحقوق الواردة فيها، واستعراض أهم اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية.

الجريدة الرسمية