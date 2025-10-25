عادات بسيطة وطبيعية تحافظ على لمعان الشعر الطبيعي

عادات تحافظ على لمعان الشعر الطبيعي، يُعتبر الشعر تاج الجمال لدى النساء، ولمعانه الطبيعي هو العلامة الأولى على صحته ونضارته، الأمر الذي يتطلب من المرأة العناية المنتظمة به.





أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن لمعان الشعر الطبيعي لا يأتي من المستحضرات الصناعية بقدر ما ينبع من رعاية متكاملة تشمل التغذية الجيدة، الترطيب المنتظم، وتجنب العادات الضارة مثل الإفراط في الغسيل أو استخدام الحرارة.



نصائح تساعدك في الحفاظ على لمعان شعرك

في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالشعر، مجموعة من هذه العادات التي يمكن لأي امرأة اتباعها بسهولة في حياتها اليومية للحفاظ على شعرها مشرقًا ومتألقًا.



1. التغذية السليمة هي الأساس

إن صحة الشعر تبدأ من الداخل قبل الخارج، فالشعر يحتاج إلى غذاء متوازن يحتوي على العناصر التي تغذي البصيلات وتحفز إنتاج الزيوت الطبيعية التي تمنحه اللمعان. من أهم هذه العناصر:



البروتين: إذ يشكل المكوّن الأساسي للشعر، ويوجد في البيض، السمك، الدجاج، والبقوليات.



الحديد والزنك: يساعدان على تقوية الشعر ومنع تساقطه، ويمكن الحصول عليهما من السبانخ، العدس، والكبدة.

الأوميجا 3: تحافظ على رطوبة الشعر وتمنحه بريقًا طبيعيًا، وتوجد في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة.

الفيتامينات، خصوصًا فيتامين E وC وB، وهي ضرورية لتحسين الدورة الدموية في فروة الرأس وتعزيز لمعان الشعر.

تناول كوب من العصير الطازج أو حفنة من المكسرات يوميًا قد يكون كافيًا لإمداد الشعر بما يحتاجه من عناصر للحيوية واللمعان.

2. تجنّب الغسيل المفرط

قد يظن البعض أن غسل الشعر يوميًا يمنحه النظافة واللمعان، ولكن الحقيقة أن الغسيل الزائد يُفقد الشعر زيوته الطبيعية، مما يؤدي إلى جفافه وبهتانه.

ينصح الخبراء بغسل الشعر من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا فقط، مع استخدام شامبو لطيف خالٍ من الكبريتات والمواد الكيميائية القاسية. كما يُفضل شطف الشعر بالماء الفاتر بدلًا من الساخن، لأن الحرارة المرتفعة تفتح مسام فروة الرأس وتُضعف بصيلات الشعر، فتجعله باهتًا مع الوقت.

3. الترطيب المنتظم

الترطيب هو سر من أسرار الشعر اللامع. ويمكن تحقيقه بوسائل بسيطة مثل استخدام الزيوت الطبيعية مرة أو مرتين أسبوعيًا. من أبرز هذه الزيوت:

زيت جوز الهند: يغذي الشعر بعمق ويمنحه لمعانًا فوريًا.

زيت الأرجان: يُعرف باسم “الذهب السائل”، وهو غني بفيتامين E والأحماض الدهنية المفيدة.

زيت الزيتون: يعيد الرطوبة للشعر الجاف ويزيد من مرونته ولمعانه.

يُفضل تدليك فروة الرأس ببضع قطرات من الزيت الدافئ قبل النوم، ثم غسل الشعر في الصباح، مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتغذية الجذور.

4. تقليل استخدام أدوات الحرارة

من أكثر العوامل التي تُفقد الشعر لمعانه الطبيعي هي الاستخدام المفرط لمجفف الشعر والمكواة. الحرارة العالية تضعف الطبقة الخارجية للشعرة وتكسر البروتين الذي يمنحها القوة واللمعان.

يُنصح باستخدام هذه الأدوات فقط في المناسبات، مع وضع سيروم واقٍ من الحرارة قبل التصفيف، والاعتماد على التجفيف الطبيعي كلما أمكن.

5. شطف الشعر بالخل أو الليمون

من العادات القديمة التي أثبتت فعاليتها أن شطف الشعر بالقليل من خل التفاح المخفف بالماء بعد غسله، أو بعصير الليمون المخفف، يساعد على غلق مسام الشعرة وإزالة الرواسب التي تسبب البهتان. هذه الخطوة تمنح الشعر مظهرًا ناعمًا ولامعًا بشكل فوري. يكفي استخدامها مرة كل أسبوعين للحفاظ على توازن الحموضة الطبيعية للشعر.

أفضل زيوت للشعر

6. استخدام مشط خشبي بدلًا من البلاستيكي

قد تبدو هذه النصيحة بسيطة، لكنها فعالة جدًا. فالمشط البلاستيكي يولد كهرباء ساكنة تؤدي إلى هيشان الشعر وفقدانه للمعان، بينما المشط الخشبي يوزع الزيوت الطبيعية من فروة الرأس إلى أطراف الشعر، مما يجعله أكثر نعومة ولمعانًا.

7. قص الأطراف بانتظام

تراكم التقصف في أطراف الشعر يجعل مظهره باهتًا حتى لو كان نظيفًا وصحيًا. لذلك يُفضل قص الأطراف كل 6 إلى 8 أسابيع للتخلص من التقصف وتحفيز نمو الشعر الجديد. هذه الخطوة البسيطة تعيد للشعر مظهره الصحي وتمنحه لمسة من الحيوية.

8. تجنب التوتر وقلة النوم

لا يمكن إغفال الجانب النفسي في صحة الشعر. فالتوتر المزمن والأرق يؤثران بشكل مباشر على تدفق الدم إلى فروة الرأس ويقللان من إفراز الزيوت الطبيعية، مما يجعل الشعر باهتًا وجافًا.

الحفاظ على نمط حياة هادئ ونوم كافٍ من 7 إلى 8 ساعات يوميًا ينعكس فورًا على نضارة البشرة ولمعان الشعر. يمكن أيضًا ممارسة تمارين التنفس أو التأمل لتقليل التوتر وتحسين الحالة النفسية العامة.

9. حماية الشعر من الشمس والعوامل الخارجية

التعرض المفرط لأشعة الشمس أو الهواء الملوث يؤدي إلى جفاف الشعر وتلف طبقته الخارجية. لذلك من المهم حماية الشعر عند الخروج، سواء بارتداء قبعة أو غطاء خفيف، أو باستخدام سبراي واقٍ من الشمس مخصص للشعر. كما يجب تجنب ربط الشعر بشدة أثناء الخروج لأن ذلك يضعف البصيلات ويؤثر على لمعانه.

10. شرب الماء بانتظام

الترطيب الداخلي لا يقل أهمية عن الترطيب الخارجي، فقلة شرب الماء تؤدي إلى جفاف فروة الرأس والشعر معًا.

لذلك يجب شرب ما لا يقل عن 8 أكواب ماء يوميًا للحفاظ على توازن الرطوبة في الجسم والشعر.

الاهتمام بالشعر لا يحتاج إلى مجهود كبير، بل إلى وعي واستمرارية في تطبيق عادات صغيرة تصنع فارقًا كبيرًا مع الوقت. وعندما يتحول الاهتمام بالشعر إلى عادة يومية، يصبح اللمعان جزءًا طبيعيًا من مظهر المرأة وثقتها بنفسها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.