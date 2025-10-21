تعتقد بعض الفتيات أن جميع الزيوت الطبيعية آمنة تمامًا عند استخدامها مباشرة على الشعر وفروة الرأس.

ولكن الحقيقة غير ذلك، لأن بعض الزيوت العطرية والطبيعية تكون قوية التركيز وقد تسبب التهابات أو جفاف أو تساقط للشعر إذا استخدمت دون تخفيف.

زيوت طبيعية ممنوع وضعها على الشعر بدون تخفيف

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن من الزيوت الطبيعية التى يمنع وضعها على الشعر بدون تخفيف:

زيت النعناع، ويحتوي على مادة المنثول التي تنشط الدورة الدموية وتساعد على نمو الشعر، لكن: وضعه مباشرة على فروة الرأس قد يسبب حرقان وتهيج شديد، خاصة للبشرة الحساسة، لذا يجب أن يخفف بقطرتين من زيت النعناع في ملعقة كبيرة من زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا قبل التدليك.

زيت شجرة الشاي، ومعروف بقدرته على مكافحة القشرة والبكتيريا، لكن استخدامه المركز قد يؤدي إلى جفاف فروة الرأس وتقشيرها، والتخفيف المناسب له، وضع من 3 إلى 4 قطرات من زيت شجرة الشاي لكل ملعقة طعام من زيت حامل مثل زيت الزيتون أو اللوز الحلو.

زيت القرفة، ويساعد على تحفيز نمو الشعر بفضل خصائصه المنشطة، إلا أنه قوي جدا ويمكن أن يسبب حروق جلدية إذا وضع مباشرة، لذا يخلط مع زيوت أخرى بنسبة نقطة واحدة من زيت القرفة إلى ملعقة كبيرة من الزيت الناقل.

زيوت طبيعية ممنوع وضعها على الشعر، فيتو

زيت القرنفل، ويمتلك خصائص مطهرة ومقوية للشعر، لكن استخدامه المركز يسبب احمرار والتهابات مؤلمة، لذا يخفف بنسبة 1 إلى 10 مع زيت ناقل مثل زيت الجوجوبا.

زيت اللافندر، مفيد للاسترخاء وتحفيز نمو الشعر، لكنه رغم طبيعته اللطيفة قد يسبب حساسية أو طفح جلدي عند البعض إذا استخدم مركز، لذا يفضل تخفيفه بعدة قطرات صغيرة لكل ملعقة كبيرة من زيت ناقل.

زيت الخروع، وهو غني بفيتامين E وأحماض دهنية مفيدة للشعر، لكنه ثقيل جدًا ويصعب امتصاصه، واستخدامه دون تخفيف قد يسد مسام فروة الرأس ويزيد القشرة، والطريقة المثالية له هى مزجه مع زيت أخف مثل زيت جوز الهند أو الزيتون بنسبة 1:1.

زيت الجرجير، وهو مفيد لتقوية البصيلات، لكنه مركز وثقيل القوام، ووضعه مباشرة على الشعر لفترة طويلة قد يسبب تساقط مؤقت بسبب انسداد المسام، لذا يخفف بزيوت خفيفة مثل زيت اللوز الحلو.

زيت الخردل، غني بمضادات الأكسدة ويُستخدم في تقوية الشعر، لكن حرارته العالية قد تسبب تهيج فروة الرأس، والاستعمال الآمن، له خلط ملعقة صغيرة منه مع ملعقتين من زيت جوز الهند قبل التدليك.

