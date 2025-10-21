الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

زيوت طبيعية ممنوع وضعها على الشعر بدون تخفيف

زيوت طبيعية، فيتو
زيوت طبيعية، فيتو

تعتقد بعض الفتيات أن جميع الزيوت الطبيعية آمنة تمامًا عند استخدامها مباشرة على الشعر وفروة الرأس.

ولكن الحقيقة غير ذلك، لأن بعض الزيوت العطرية والطبيعية تكون قوية التركيز وقد تسبب التهابات أو جفاف أو تساقط للشعر إذا استخدمت دون تخفيف.

زيوت طبيعية ممنوع وضعها على الشعر بدون تخفيف 

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن من الزيوت الطبيعية التى يمنع وضعها على الشعر بدون تخفيف:

  • زيت النعناع، ويحتوي على مادة المنثول التي تنشط الدورة الدموية وتساعد على نمو الشعر، لكن: وضعه مباشرة على فروة الرأس قد يسبب حرقان وتهيج شديد، خاصة للبشرة الحساسة، لذا يجب أن يخفف بقطرتين من زيت النعناع في ملعقة كبيرة من زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا قبل التدليك.
  • زيت شجرة الشاي، ومعروف بقدرته على مكافحة القشرة والبكتيريا، لكن استخدامه المركز قد يؤدي إلى جفاف فروة الرأس وتقشيرها، والتخفيف المناسب له، وضع من 3 إلى 4 قطرات من زيت شجرة الشاي لكل ملعقة طعام من زيت حامل مثل زيت الزيتون أو اللوز الحلو.
  • زيت القرفة، ويساعد على تحفيز نمو الشعر بفضل خصائصه المنشطة، إلا أنه قوي جدا ويمكن أن يسبب حروق جلدية إذا وضع مباشرة، لذا يخلط مع زيوت أخرى بنسبة نقطة واحدة من زيت القرفة إلى ملعقة كبيرة من الزيت الناقل.
زيوت طبيعية ممنوع وضعها على الشعر 
زيوت طبيعية ممنوع وضعها على الشعر، فيتو 
  • زيت القرنفل، ويمتلك خصائص مطهرة ومقوية للشعر، لكن استخدامه المركز يسبب احمرار والتهابات مؤلمة، لذا يخفف بنسبة 1 إلى 10 مع زيت ناقل مثل زيت الجوجوبا.
  • زيت اللافندر، مفيد للاسترخاء وتحفيز نمو الشعر، لكنه رغم طبيعته اللطيفة قد يسبب حساسية أو طفح جلدي عند البعض إذا استخدم مركز، لذا يفضل تخفيفه بعدة قطرات صغيرة لكل ملعقة كبيرة من زيت ناقل.
  • زيت الخروع، وهو غني بفيتامين E وأحماض دهنية مفيدة للشعر، لكنه ثقيل جدًا ويصعب امتصاصه، واستخدامه دون تخفيف قد يسد مسام فروة الرأس ويزيد القشرة، والطريقة المثالية له هى مزجه مع زيت أخف مثل زيت جوز الهند أو الزيتون بنسبة 1:1.
  • زيت الجرجير، وهو مفيد لتقوية البصيلات، لكنه مركز وثقيل القوام، ووضعه مباشرة على الشعر لفترة طويلة قد يسبب تساقط مؤقت بسبب انسداد المسام، لذا يخفف بزيوت خفيفة مثل زيت اللوز الحلو.
  • زيت الخردل، غني بمضادات الأكسدة ويُستخدم في تقوية الشعر، لكن حرارته العالية قد تسبب تهيج فروة الرأس، والاستعمال الآمن، له خلط ملعقة صغيرة منه مع ملعقتين من زيت جوز الهند قبل التدليك.
txt

باستخدام الزيوت الدافئة، وصفة طبيعية لتكثيف الشعر

txt

6 وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيوت طبيعية زيوت طبيعية ممنوع وضعها على الشعر بدون تخفيف الزيوت الشعر العناية بالشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

منها الشيب المبكر، 6 علامات إذا ظهرت في شعرك ممنوع تجاهلها

الكركديه سر جمال شعرك والحل لجميع مشاكله

نصائح لحماية شعرك من كثرة الفرد مع نزول الجامعة يوميا

سلوكيات خاطئة تدمر صحة شعرك وتجعله باهتًا

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

أُغمي عليه أثناء شرح أحد الدروس، وفاة معلم بإحدى مدارس شرق القاهرة

أول تعليق من روسيا على تهديد طائرة بوتين في بولندا

إصابة فتاة بإعياء شديد بعد تناولها قطعة حشيش ظنتها "شيكولاتة" بالمطرية

مدروسة بعناية !

تصاعد الأدخنة أسفل دائرى المنيب إثر نشوب حريق (فيديو وصور)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

أسعار الذهب تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات الثلاثاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء حلق الذهب في المنام وعلاقته بزيادة قريبا في الأموال

هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟ أستاذ فقه يحسم الجدل

"أزهر بودكاست" يوثق الدور الوطني للأزهر الشريف في الدفاع عن الوطن وحماية هويته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية