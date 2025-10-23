اعرفى المعدل الطبيعي لترطيب الشعر حسب نوعه

ترطيب الشعر من أهم العوامل التي تحافظ على جماله ولمعانه وحيويته، فالشعر مثل البشرة تماما يحتاج إلى ترطيب منتظم ليبقى صحي ومرن.

والترطيب هو العملية التي يتم من خلالها تزويد الشعر بالعناصر المغذية والماء والزيوت التي تحافظ على توازنه الطبيعي وتمنع الجفاف والتقصف، ويختلف المعدل الطبيعي لترطيب الشعر من شخص لآخر حسب نوع الشعر، ودرجة تعرضه للعوامل الخارجية، والعناية اليومية به.

أهمية ترطيب الشعر

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن الترطيب المنتظم لا يمنح الشعر مظهر ناعم فقط، بل يحافظ على صحته من الداخل أيضا، فالشعر الجاف يصبح هش وسهل التكسر، كما يفقد مرونته ولمعانه، أما الشعر المرطب جيدا فيكون أكثر قوة ومرونة ومقاومة للتقصف، كما يسهل تصفيفه ويحافظ على شكل التسريحة لفترة أطول، بالإضافة إلى ذلك، فإن الترطيب يمنع تشابك الشعر ويقلل من تساقطه الناتج عن الجفاف.

ترطيب الشعر

المعدل الطبيعي لترطيب الشعر حسب نوعه

وأضافت سهام، أن لكل نوع شعر احتياجاته الخاصة من الترطيب، ولهذا من الضروري معرفة نوع شعرك أولا لتحديد عدد مرات الترطيب المثالية له:

أولا الشعر الجاف:

يحتاج هذا النوع إلى الترطيب اليومي أو شبه اليومي، لأنه يفقد رطوبته بسرعة بسبب ضعف إفراز الزيوت الطبيعية في فروة الرأس، ويفضل استخدام كريمات أو زيوت غنية مثل زيت جوز الهند، زيت الأرجان، أو زبدة الشيا، مع حمامات زيت عميقة مرة إلى مرتين أسبوعيا.

ثانيا الشعر العادي:

يتمتع بتوازن جيد بين الجفاف والدهون، لذلك يكفي ترطيبه من 3 إلى 4 مرات أسبوعيا باستخدام كريم خفيف أو سيروم مغذي، مع ماسك ترطيب أسبوعي للحفاظ على مرونته ولمعانه.

ثالثا الشعر الدهني:

هذا النوع لا يحتاج إلى ترطيب متكرر، بل مرة أو مرتين أسبوعيا فقط، مع التركيز على الأطراف الجافة وليس الجذور، ويمكن استخدام سيروم خفيف أو بخاخ مرطب يحتوي على مكونات مائية أكثر من الزيتية حتى لا يثقل الشعر أو يزيد من إفراز الدهون.

رابعا الشعر الكيرلي (المجعد):

الشعر الكيرلي بطبيعته أكثر جفاف لأنه يصعب على الزيوت الطبيعية الوصول إلى أطرافه، لذا يحتاج إلى الترطيب اليومي أو كل يومين على الأقل، ينصح باستخدام كريمات مرطبة تحتوي على مكونات مثل الألوفيرا وزبدة الكاكاو، إلى جانب استخدام طريقة “اللوكو” التي تعتمد على الترطيب بالسائل ثم الزيت ثم الكريم لحبس الرطوبة داخل الشعر.

أفضل طرق ترطيب الشعر

وتابعت، للحصول على ترطيب فعال ومستمر، يفضل اتباع خطوات معينة تجعل الشعر يحتفظ بالرطوبة لأطول وقت ممكن، منها:-

استخدام الشامبو المناسب، اختاري شامبو خالي من الكبريتات والسيليكون حتى لا يجرد الشعر من زيوته الطبيعية.

استخدام بلسم مرطب بعد كل غسلة، والبلسم يساعد في إغلاق مسام الشعر وحبس الترطيب بداخله.

حمامات الزيوت الطبيعية، مثل زيت الزيتون، أو زيت اللوز الحلو، أو زيت الجوجوبا مرة أسبوعيا لزيادة النعومة والتغذية.

تجنب الماء الساخن، لأنه يسبب جفاف الشعر ويفتح مسامه فيفقد الترطيب بسرعة.

استخدام منشفة قطنية أو تيشيرت لتجفيف الشعر، لتجنب الهيشان الناتج عن الاحتكاك.

حماية الشعر أثناء النوم، بارتداء بونيه حرير أو استخدام وسادة من الساتان لتقليل الاحتكاك والتكسر.



