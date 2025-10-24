مخاطر تغطية الشعر لفترات طويلة من اليوم

تغطية الشعر لفترات طويلة من اليوم عادة تمارسها كثير من النساء لأسباب دينية أو اجتماعية أو حتى جمالية.

لكن هذه العادة رغم فوائدها في حماية الشعر من الغبار وأشعة الشمس، إلا أن لها بعض المخاطر والمضاعفات التي يمكن أن تؤثر على صحة الشعر وفروة الرأس إذا لم تتم بطريقة صحيحة أو دون تهوية كافية.

مخاطر تغطية الشعر لفترات طويلة

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، عندما يغطى الشعر لفترات طويلة دون تهوية، تتجمع الحرارة والرطوبة بين الشعر وفروة الرأس، خاصة في المناطق الحارة، وهذه البيئة الرطبة تشجع على نمو البكتيريا والفطريات، ما قد يؤدي إلى ظهور قشرة الرأس والحكة والالتهابات الجلدية، كما أن قلة التهوية تمنع فروة الرأس من التنفس، فتضعف بصيلات الشعر تدريجيا، مما يزيد من احتمالية تساقط الشعر وتقصفه.

زيادة إفراز الزيوت وانسداد المسام

وأضافت سهام، أن فروة الرأس، مثل الجلد، تحتاج إلى التوازن بين الزيوت الطبيعية والهواء، وعند تغطية الشعر بشكل مستمر، لا تتمكن الزيوت من التوزع أو التبخر بشكل طبيعي، فتتراكم على الجذور، مما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور حب الرأس أو التهابات بصيلات الشعر، كما أن هذه الزيوت الزائدة قد تجعل الشعر يبدو دهني وثقيل وتفقده حيويته ولمعانه الطبيعي.

الاحتكاك الدائم مع القماش

وتابعت، أن الاحتكاك المستمر بين الشعر وغطاء الرأس، خصوصا إذا كان مصنوع من مواد خشنة مثل البوليستر أو القطن غير المعالج، قد يؤدي إلى تكسر الشعر وتقصف الأطراف، كما أن الشد الزائد عند ربط غطاء الرأس أو لفه بطريقة ضيقة يسبب ما يعرف بـ تساقط الشعر الشددي، وهو نوع من التساقط ناتج عن الضغط المستمر على جذور الشعر.

مخاطر تغطية الشعر

ضعف الدورة الدموية في فروة الرأس

وأوضحت سهام شهاب خبيرة التجميل، أنه عندما يغطى الرأس لفترات طويلة دون تهوية أو عند شد الغطاء بإحكام، يقل تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يمنع وصول الأوكسجين والعناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر، وبمرور الوقت، تضعف هذه البصيلات وتصبح أكثر عرضة للتساقط، كما يقل معدل نمو الشعر الجديد.

الروائح الكريهة والحكة

وأضافت خبيرة التجميل، أنه نتيجة تراكم العرق والزيوت الطبيعية تحت الغطاء لفترة طويلة، قد تظهر روائح غير مرغوبة في الشعر، خصوصا في الصيف أو أثناء ممارسة الأنشطة اليومية.د، كما أن تراكم العرق والدهون يؤدي إلى تهيج فروة الرأس والشعور بالحكة المستمرة، مما يسبب خدوش أو التهابات جلدية بسيطة.

قشرة الرأس المزمنة

وتابعت، كما أن البيئة الدافئة والرطبة الناتجة عن تغطية الشعر لساعات طويلة تعتبر بيئة مثالية لنمو فطر المالاسيزيا، وهو السبب الأساسي لظهور القشرة البيضاء أو الصفراء على فروة الرأس. إذا لم تعالج هذه القشرة، يمكن أن تتفاقم وتؤدي إلى التهابات وتساقط شديد للشعر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.