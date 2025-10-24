الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

مخاطر تغطية الشعر لفترات طويلة من اليوم

مخاطر تغطية الشعر
مخاطر تغطية الشعر

تغطية الشعر لفترات طويلة من اليوم عادة تمارسها كثير من النساء لأسباب دينية أو اجتماعية أو حتى جمالية.

لكن هذه العادة رغم فوائدها في حماية الشعر من الغبار وأشعة الشمس، إلا أن لها بعض المخاطر والمضاعفات التي يمكن أن تؤثر على صحة الشعر وفروة الرأس إذا لم تتم بطريقة صحيحة أو دون تهوية كافية.

مخاطر تغطية الشعر لفترات طويلة 

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، عندما يغطى الشعر لفترات طويلة دون تهوية، تتجمع الحرارة والرطوبة بين الشعر وفروة الرأس، خاصة في المناطق الحارة، وهذه البيئة الرطبة تشجع على نمو البكتيريا والفطريات، ما قد يؤدي إلى ظهور قشرة الرأس والحكة والالتهابات الجلدية، كما أن قلة التهوية تمنع فروة الرأس من التنفس، فتضعف بصيلات الشعر تدريجيا، مما يزيد من احتمالية تساقط الشعر وتقصفه.

زيادة إفراز الزيوت وانسداد المسام

وأضافت سهام، أن فروة الرأس، مثل الجلد، تحتاج إلى التوازن بين الزيوت الطبيعية والهواء، وعند تغطية الشعر بشكل مستمر، لا تتمكن الزيوت من التوزع أو التبخر بشكل طبيعي، فتتراكم على الجذور، مما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور حب الرأس أو التهابات بصيلات الشعر، كما أن هذه الزيوت الزائدة قد تجعل الشعر يبدو دهني وثقيل وتفقده حيويته ولمعانه الطبيعي.

الاحتكاك الدائم مع القماش

وتابعت، أن الاحتكاك المستمر بين الشعر وغطاء الرأس، خصوصا إذا كان مصنوع من مواد خشنة مثل البوليستر أو القطن غير المعالج، قد يؤدي إلى تكسر الشعر وتقصف الأطراف، كما أن الشد الزائد عند ربط غطاء الرأس أو لفه بطريقة ضيقة يسبب ما يعرف بـ تساقط الشعر الشددي، وهو نوع من التساقط ناتج عن الضغط المستمر على جذور الشعر.

مخاطر تغطية الشعر 
مخاطر تغطية الشعر 

ضعف الدورة الدموية في فروة الرأس

وأوضحت سهام شهاب خبيرة التجميل، أنه عندما يغطى الرأس لفترات طويلة دون تهوية أو عند شد الغطاء بإحكام، يقل تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يمنع وصول الأوكسجين والعناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر، وبمرور الوقت، تضعف هذه البصيلات وتصبح أكثر عرضة للتساقط، كما يقل معدل نمو الشعر الجديد.

الروائح الكريهة والحكة

وأضافت خبيرة التجميل، أنه نتيجة تراكم العرق والزيوت الطبيعية تحت الغطاء لفترة طويلة، قد تظهر روائح غير مرغوبة في الشعر، خصوصا في الصيف أو أثناء ممارسة الأنشطة اليومية.د، كما أن تراكم العرق والدهون يؤدي إلى تهيج فروة الرأس والشعور بالحكة المستمرة، مما يسبب خدوش أو التهابات جلدية بسيطة.

قشرة الرأس المزمنة

وتابعت، كما أن البيئة الدافئة والرطبة الناتجة عن تغطية الشعر لساعات طويلة تعتبر بيئة مثالية لنمو فطر المالاسيزيا، وهو السبب الأساسي لظهور القشرة البيضاء أو الصفراء على فروة الرأس. إذا لم تعالج هذه القشرة، يمكن أن تتفاقم وتؤدي إلى التهابات وتساقط شديد للشعر.

txt

اعرفى المعدل الطبيعي لترطيب الشعر حسب نوعه

txt

روتين يومي لحماية الشعر من الشمس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشعر تغطية الشعر مخاطر تغطية الشعر لفترات طويلة العناية بالشعر جمال الشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

منها الشيب المبكر، 6 علامات إذا ظهرت في شعرك ممنوع تجاهلها

الكركديه سر جمال شعرك والحل لجميع مشاكله

نصائح لحماية شعرك من كثرة الفرد مع نزول الجامعة يوميا

سلوكيات خاطئة تدمر صحة شعرك وتجعله باهتًا

ads

الأكثر قراءة

وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

بتحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري، القاهرة تعلن استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير

عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

الهلال السوداني يتأهل لدور المجموعات بأبطال أفريقيا على حساب البوليس الكيني

حريق يلتهم منزلا وحوشا بسوهاج دون خسائر في الأرواح

بعد إعلان زواجهما، معلومات عن أحمد الجنايني زوج منة شلبي وحقيقة ارتباطه بآيتن عامر

أحمد مالك أفضل ممثل.. وليا دروكير أفضل ممثلة بمهرجان الجونة السينمائي 2025

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها بعد مرور 15 دقيقة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بتروجت.. الزمالك والبنك الأهلي.. ريال مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الدعاء مستجاب عند المصافحة بين المسلمين؟ الإفتاء توضح

وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

غزوة ذات الرقاع، أشهر الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية