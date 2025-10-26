عادات بسيطة، تحافظ على ترطيب الشعر في الخريف

مع بداية فصل الخريف تبدأ التغيرات المناخية في التأثير على الجسم والبشرة والشعر، فبعد شهور الصيف المليئة بالتعرض لأشعة الشمس والماء المالح والكلور، يأتي الخريف بطقسه الجاف وانخفاض نسبة الرطوبة في الهواء ليزيد من جفاف الشعر وتقصفه، ويجعله يفقد لمعانه الطبيعي.





لذلك تحتاج النساء إلى تعديل روتين العناية بالشعر ليناسب هذا الفصل الانتقالي، من خلال اعتماد عادات بسيطة وفعالة تساعد في الحفاظ على ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف والتقصف.



أوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن الحفاظ على ترطيب الشعر في فصل الخريف لا يحتاج إلى منتجات باهظة أو روتين معقد، بل إلى عادات بسيطة ومستمرة تقوم على تقليل الجفاف ومنح الشعر العناية التي يستحقها.



يكفي أن تقللي من استخدام الحرارة، وتستخدمي الزيوت الطبيعية والماسكات المرطبة بانتظام، مع الاهتمام بتغذيتك الداخلية وشرب الماء، لتلاحظي أن شعرك بقي صحيًا ولامعًا رغم برودة وجفاف الجو.



ترطيب وتنعيم الشعر



عادات يومية واسبوعية لترطيب شعرك

في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالشعر، مجموعة من العادات اليومية والأسبوعية التي يمكن لأي امرأة اتباعها بسهولة في المنزل، لتحافظ على ترطيب شعرها ولمعانه الطبيعي خلال الخريف.

1. تقليل عدد مرات غسل الشعر

من أهم العادات التي ينصح بها خبراء العناية بالشعر في الخريف هي تجنب غسل الشعر يوميًا. فالغسيل المتكرر يزيل الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس لحماية الشعر وترطيبه، ما يؤدي إلى جفافه وتقصفه. يكفي غسل الشعر من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا فقط، مع استخدام شامبو لطيف خالٍ من الكبريتات (Sulfate-free shampoo) حتى لا يسبب جفافًا إضافيًا.

ويمكن بين الغسلات استخدام الشامبو الجاف للحفاظ على انتعاش الشعر دون الحاجة لغسله بالماء، خصوصًا في الأيام الباردة.

2. استخدام البلسم بانتظام

البلسم هو خط الدفاع الأساسي ضد الجفاف في فصل الخريف. يفضل استخدامه بعد كل غسلة للشعر، وتركه بضع دقائق ليغذي الشعر بعمق. كما يُنصح باختيار نوع غني بالزيوت الطبيعية مثل زيت الأرجان، أو زيت جوز الهند، أو زيت اللوز الحلو، لأنها تعمل على إغلاق الطبقة الخارجية للشعرة ومنع فقدان الرطوبة.

لصاحبات الشعر الجاف أو المجعد، يمكن أيضًا استخدام بلسم يُترك على الشعر (Leave-in conditioner) بعد الغسل، فهو يساعد على الحفاظ على الترطيب طوال اليوم ويقلل من الهيشان الناتج عن الرطوبة المتقلبة في الجو.

3. الترطيب العميق مرة أسبوعيًا

من العادات الأساسية في الخريف عمل ماسك ترطيب عميق مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا. يمكن استخدام ماسكات جاهزة أو تحضيرها من مكونات طبيعية في المنزل.

على سبيل المثال، يمكن خلط ملعقتين من زيت الزيتون مع ملعقة عسل وصفار بيضة وتوزيع الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة قبل الغسل. هذه الوصفة تغذي الشعر بعمق وتعيد له مرونته ولمعانه.

كما أن زيت جوز الهند من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها قبل الاستحمام كحمام زيت، فهو غني بالأحماض الدهنية التي تتغلغل في جذور الشعر وتمنع فقدان الرطوبة.

4. تجفيف الشعر بلطف

في فصل الخريف، يُفضل تجنب استخدام مجفف الشعر (السشوار) قدر الإمكان، لأن الهواء الساخن يزيد من جفاف الشعر وتكسره. يمكن ترك الشعر ليجف طبيعيًا في الهواء أو استخدام المنشفة القطنية لتجفيفه بلطف دون فرك.

وفي حال الضرورة لاستخدام السشوار، يجب وضع منتج حماية من الحرارة (Heat Protectant) قبل التجفيف، وضبط درجة الحرارة على مستوى متوسط لتقليل الضرر.

5. تمشيط الشعر بالطريقة الصحيحة

تمشيط الشعر بعنف بعد الاستحمام من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى تكسره، خصوصًا وهو مبلل وضعيف. لذلك يُنصح باستخدام مشط بأسنان واسعة وبدء التمشيط من الأطراف ثم الصعود تدريجيًا إلى الأعلى.

ويمكن أيضًا استخدام بخاخ مرطب أو زيت خفيف لتسهيل التمشيط ومنع التشابك.

6. قص الأطراف بانتظام

قص أطراف الشعر كل 6 إلى 8 أسابيع عادة بسيطة لكنها فعالة في الحفاظ على مظهر الشعر الصحي. فهي تخلصه من الأطراف المتقصفة التي قد تنتشر إلى باقي الشعرة وتسبب ضعفها، كما تساعد على تحفيز نمو الشعر بشكل أفضل.

7. تغذية الشعر من الداخل

العناية الخارجية وحدها لا تكفي إذا لم يكن الجسم يحصل على ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن. فالشعر الصحي يبدأ من الداخل.

يُنصح بتناول أطعمة غنية بـ فيتامين E والأوميغا 3 والزنك مثل المكسرات، والأسماك الدهنية (كالسلمون والسردين)، والأفوكادو، والخضروات الورقية.

كما أن شرب كميات كافية من الماء يوميًا يساهم في ترطيب فروة الرأس والشعر، حتى في الأيام الباردة التي يقل فيها الشعور بالعطش.

8. استخدام الزيوت الطبيعية

الزيوت تعد من أفضل العلاجات الطبيعية للحفاظ على الترطيب. يمكن تدليك فروة الرأس بزيت دافئ مرة أو مرتين أسبوعيًا.

ومن أفضل الزيوت لفصل الخريف:

زيت الأرجان: يغذي الشعر ويمنحه لمعانًا طبيعيًا.

زيت جوز الهند: يمنع فقدان الرطوبة ويحمي من التقصف.

زيت الخروع: يقوي البصيلات ويحفز النمو.

زيت الزيتون: يغذي الشعر الجاف ويجعله أكثر نعومة.

يمكن تدفئة الزيت قليلًا وتدليك فروة الرأس لمدة 10 دقائق، ثم تغطية الشعر بمنشفة دافئة لمدة نصف ساعة قبل غسله.

9. حماية الشعر أثناء النوم

كثير من النساء يهملن هذه العادة البسيطة، لكن طريقة النوم تؤثر على صحة الشعر. فاحتكاك الشعر بالوسادة القطنية يؤدي إلى جفافه وتكسره. لذلك يُنصح بالنوم على وسادة حرير أو ساتان، أو لف الشعر بوشاح حريري أثناء النوم للحفاظ على ترطيبه وتقليل الهيشان.

10. تجنب المستحضرات التي تحتوي على الكحول

بعض مستحضرات التصفيف مثل مثبتات الشعر والجل تحتوي على كحول يسبب جفافًا شديدًا. لذلك من الأفضل اختيار منتجات خالية من الكحول، أو استبدالها ببدائل طبيعية مثل جل الصبار أو بخاخ ماء الورد وزيت الأرجان.

فالخريف ليس فصلًا لجفاف الشعر، بل فرصة لتجديد العناية به ومنحه راحة واستعادة حيويته قبل حلول الشتاء.

