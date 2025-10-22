الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

روتين يومي لحماية الشعر من الشمس

روتين يومي لحماية
روتين يومي لحماية الشعر

يتعرض الشعر يوميا لعوامل خارجية عديدة، أبرزها أشعة الشمس فوق البنفسجية، التي تؤثر على لونه، ولمعانه، وقوته، ومع ازدياد التعرض للشمس، خاصة عند الخروج بشكل متكرر دون غطاء للرأس، يفقد الشعر رطوبته الطبيعية ويصبح أكثر جفاف وتلف.

لذلك، من الضروري اتباع روتين يومي منتظم لحماية الشعر من أضرار الشمس، خصوصا لغير المحجبات اللواتي يتعرضن لها بشكل مباشر.

روتين يومي لحماية الشعر من الشمس 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، روتين يومي لحماية الشعر من الشمس، منها:-

  • استخدام واقى شمسي للشعر، كما نستخدم واقي الشمس للبشرة، حيث يحتاج الشعر أيضا لواقي يحميه من الأشعة فوق البنفسجية، وتتوفر في الأسواق بخاخات مخصصة للشعر تحتوي على عامل حماية (SPF)، واختاري منتج خفيف القوام لا يثقل الشعر، رشيه على الأطراف وأعلى الرأس قبل الخروج بـ 10 دقائق، وأعيدي التطبيق كل بضع ساعات خاصة في الأيام الحارة.
روتين يومي لحماية الشعر من الشمس 
روتين يومي لحماية الشعر من الشمس 
  • استخدام زيوت طبيعية واقية، زطوبعض الزيوت تعمل كطبقة عازلة تحمي الشعر من الحرارة والأشعة، مثل، زيت جوز الهند، الذى يرطب ويحمي من الجفاف، وزيت الأرجان، وهو غني بفيتامين E ويمنح لمعان ويحمي من التلف، وزيت الجوجوبا، خفيف لا يترك ملمس دهني ويحافظ على ترطيب الفروة، ضعي كمية صغيرة على أطراف الشعر قبل الخروج.
  • ربط الشعر بطريقة صحيحة، واتركي الشعر مرفوع على شكل كعكة فضفاضة أو ذيل حصان مرتفع لتقليل المساحة المعرضة للشمس، وتجنبي ربط الشعر بقوة حتى لا يتكسر بسبب الجفاف الناتج عن الحرارة.
  • اختيار الإكسسوارات المناسبة، استخدمي قبعات واسعة الحواف أو أوشحة قطنية خفيفة عند السير في الشمس لفترات طويلة، وتعمل هذه الإكسسوارات كدرع واقى يقلل من امتصاص الأشعة ويمنع فقدان الرطوبة.
  • بعد العودة للمنزل، اغسلي شعرك بشامبو لطيف خالى من الكبريتات والسيلكون، لأن هذه المواد تزيل الزيوت الطبيعية وتزيد من الجفاف، ويمكنك استخدام شامبو مخصص للشعر المتعرض للشمس يحتوي على مضادات أكسدة.
  • استخدام بلسم مرطب، واختاري بلسم غني بمكونات مرطبة مثل زبدة الشيا، والألوفيرا، والبروتين النباتي، أو زيت الزيتون، ضعيه على الأطراف واتركيه عدة دقائق قبل الشطف لتحسين ملمس الشعر.
  • العناية بالترطيب العميق مرتين أسبوعيا، استخدمي ماسك ترطيب عميق أو حمام زيت.
txt

طريقة عمل سبراي طبيعي لتنعيم الشعر بخلاصة اللافندر وزيت الجوجوبا

txt

زيوت طبيعية ممنوع وضعها على الشعر بدون تخفيف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشعر روتين يومي لحماية الشعر من الشمس العناية بالشعر جمال الشعر التعرض للشمس سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

6 وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر

نصائح تساعدك فى زيادة كثافة الشعر الخفيف

أضرار غسل الشعر أكثر من 3 مرات أسبوعيا

نصائح تساعدك في الحفاظ على الشعر مفرودا لأطول فترة

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

قوات أحمد الشرع تقاتل عناصر الجولاني، تفاصيل اشتباكات إدلب بين النظام السوري وكتيبة عمر أومسين

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

خدعة لم تنجح، زيزو يسجل ركلة جزاء الأهلي رغم نصيحة جنش لحارس الاتحاد (فيديو)

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

ترامب: التعريفات الجمركية مسألة أمن قومي

الأهلي يتصدر جدول الدوري بفوز صعب أمام الاتحاد السكندري 1/2

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

“صحح مفاهيمك”: العنف ضد المرأة كسرٌ للروح، والرجولة في حسن العشرة

هل يجوز احتساب جزء من الإيجار زكاة مال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية