يتعرض الشعر يوميا لعوامل خارجية عديدة، أبرزها أشعة الشمس فوق البنفسجية، التي تؤثر على لونه، ولمعانه، وقوته، ومع ازدياد التعرض للشمس، خاصة عند الخروج بشكل متكرر دون غطاء للرأس، يفقد الشعر رطوبته الطبيعية ويصبح أكثر جفاف وتلف.

لذلك، من الضروري اتباع روتين يومي منتظم لحماية الشعر من أضرار الشمس، خصوصا لغير المحجبات اللواتي يتعرضن لها بشكل مباشر.

روتين يومي لحماية الشعر من الشمس

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، روتين يومي لحماية الشعر من الشمس، منها:-

استخدام واقى شمسي للشعر، كما نستخدم واقي الشمس للبشرة، حيث يحتاج الشعر أيضا لواقي يحميه من الأشعة فوق البنفسجية، وتتوفر في الأسواق بخاخات مخصصة للشعر تحتوي على عامل حماية (SPF)، واختاري منتج خفيف القوام لا يثقل الشعر، رشيه على الأطراف وأعلى الرأس قبل الخروج بـ 10 دقائق، وأعيدي التطبيق كل بضع ساعات خاصة في الأيام الحارة.

استخدام زيوت طبيعية واقية، زطوبعض الزيوت تعمل كطبقة عازلة تحمي الشعر من الحرارة والأشعة، مثل، زيت جوز الهند، الذى يرطب ويحمي من الجفاف، وزيت الأرجان، وهو غني بفيتامين E ويمنح لمعان ويحمي من التلف، وزيت الجوجوبا، خفيف لا يترك ملمس دهني ويحافظ على ترطيب الفروة، ضعي كمية صغيرة على أطراف الشعر قبل الخروج.

ربط الشعر بطريقة صحيحة، واتركي الشعر مرفوع على شكل كعكة فضفاضة أو ذيل حصان مرتفع لتقليل المساحة المعرضة للشمس، وتجنبي ربط الشعر بقوة حتى لا يتكسر بسبب الجفاف الناتج عن الحرارة.

اختيار الإكسسوارات المناسبة، استخدمي قبعات واسعة الحواف أو أوشحة قطنية خفيفة عند السير في الشمس لفترات طويلة، وتعمل هذه الإكسسوارات كدرع واقى يقلل من امتصاص الأشعة ويمنع فقدان الرطوبة.

بعد العودة للمنزل، اغسلي شعرك بشامبو لطيف خالى من الكبريتات والسيلكون، لأن هذه المواد تزيل الزيوت الطبيعية وتزيد من الجفاف، ويمكنك استخدام شامبو مخصص للشعر المتعرض للشمس يحتوي على مضادات أكسدة.

استخدام بلسم مرطب، واختاري بلسم غني بمكونات مرطبة مثل زبدة الشيا، والألوفيرا، والبروتين النباتي، أو زيت الزيتون، ضعيه على الأطراف واتركيه عدة دقائق قبل الشطف لتحسين ملمس الشعر.

العناية بالترطيب العميق مرتين أسبوعيا، استخدمي ماسك ترطيب عميق أو حمام زيت.

