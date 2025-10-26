الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 50 محضرًا تموينيًا وإحباط محاولة بيع دقيق مدعم في بني سويف

ضبط 27 جوال دقيق
ضبط 27 جوال دقيق مدعم ببني سويف، فيتو

 أعلنت محافظة بني سويف، أن أجهزة وإدارات مديرية التموين والتجارة الداخلية، واصلت جهودها المكثفة في تنفيذ حملات رقابية وتموينية على الأسواق والمخابز ومحال بيع السلع الغذائية بعدد من المراكز، والتي أسفرت خلال يوم واحد عن تحرير أكثر من 50 محضرًا لمخالفات متنوعة، وضبط كميات من الدقيق المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، في إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

التصدي بحزم لمحاولات الغش التجاري 

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية استمرار الحملات التموينية والتفتيشية على مدار الساعة، لضمان جودة المنتجات المعروضة وصحة المواطنين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش التجاري والتلاعب في السلع المدعمة، مشددًا على أن الدولة لا تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو تهدد سلامة المواطنين، وأن الأجهزة التنفيذية تواصل تنسيق جهودها لتحقيق الانضباط بالأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف لتقرير مديرية التموين، الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام المديرية، حول نتائج الحملات الميدانية المنفذة في عدد من المراكز بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية، والتي استهدفت تشديد الرقابة على الأسواق والمجازر والمخابز البلدية.

تحرير 11 محضرًا تموينيًا متنوعًا

وأوضح التقرير أن حملة تموين بندر بني سويف، التي نُفذت بمشاركة مفتشي الإدارة والطب البيطري، أسفرت عن تحرير 11 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت عدم حمل شهادات صحية، وقيام بعض محال الجزارة بالذبح خارج المجازر الحكومية، وضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط مكان غير مرخص لذبح الماشية بداخله عدد من العجول المذبوحة بطريقة مخالفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

ضبط 27 جوال دقيق مدعم ببني سويف

كما تمكّنت حملة مشتركة من المكتب الفني بالمديرية وإدارة التجارة الداخلية من ضبط 27 جوال دقيق مدعم زنة 50 كجم معدة للبيع خارج المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

تحرير 19 محضرًا لمخابز بلدية ببني سويف

وفي مركز بني سويف، أسفرت حملة تموينية عن تحرير 14 محضرًا شملت مخالفات تتعلق بنقص الوزن وعدم النظافة والتصرف في الدقيق المدعم، بينما أسفرت حملة مماثلة بمركز ببا عن تحرير 19 محضرًا لمخابز بلدية لتلاعبها في كميات الدقيق وعدم مطابقة الخبز للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن.

إصابة 11 شخصًا بحادث انقلاب تروسيكل بطريق "دشاشة ـ سمسطا" ببني سويف

ضبط 350 مخالفة تموينية بمخابز وأسواق ومستودعات في بني سويف

المرشح الكومبارس.. وجه خفي لتفتيت الأصوات بالانتخابات

النافورة الراقصة بكورنيش بني سويف تخطف أنظار فوج سياحي ألماني

مصرع موظف وإصابة آخرين من «المركزي للمحاسبات» في حادث مروري ببني سويف

عزل أستاذ بجامعة بني سويف بعد تورطه في قضايا نصب وتدليس

مصرع شاب وإصابة آخر إثر انقلاب ميكروباص ببني سويف

مصرع سيدة وإصابة طفلها في انقلاب توك توك بطريق سمسطا ببني سويف

محافظ بني سويف يستقبل نائبة وزيرة التضامن ورئيس هيئة تعليم الكبار

تعليم بني سويف تبحث تنفيذ برنامج تنمية مهارات التلاميذ في اللغة العربية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف جامعة بني سويف

مواد متعلقة

إصابة 11 شخصًا بحادث انقلاب تروسيكل بطريق "دشاشة ـ سمسطا" ببني سويف

ضبط 350 مخالفة تموينية بمخابز وأسواق ومستودعات في بني سويف

المرشح الكومبارس.. وجه خفي لتفتيت الأصوات بالانتخابات

النافورة الراقصة بكورنيش بني سويف تخطف أنظار فوج سياحي ألماني

مصرع موظف وإصابة آخرين من «المركزي للمحاسبات» في حادث مروري ببني سويف

عزل أستاذ بجامعة بني سويف بعد تورطه في قضايا نصب وتدليس

مصرع شاب وإصابة آخر إثر انقلاب ميكروباص ببني سويف

مصرع سيدة وإصابة طفلها في انقلاب توك توك بطريق سمسطا ببني سويف

الأكثر قراءة

كريم إبراهيم يكتب.. من يحمي "باربيتو" في اتحاد كرة اليد

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

"ڤاليو" و"أمازون مصر" توقعان اتفاقية تجارية تستهدف تقديم حلول تمويلية

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

تحقيقات موسعة لكشف لغز جريمة الهرم، العثور على طفل متوفى وشقيقته مصابة واختفاء الأم وابنها الأصغر

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد واقعة مسن السويس، الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبار السن جريمة دينية وأخلاقية

من الكتاب والسنة، أدعية الصباح التي يمكن ترديدها بسهولة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية