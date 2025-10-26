تحرير 50 محضرًا تموينيًا وإحباط محاولة بيع دقيق مدعم في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، أن أجهزة وإدارات مديرية التموين والتجارة الداخلية، واصلت جهودها المكثفة في تنفيذ حملات رقابية وتموينية على الأسواق والمخابز ومحال بيع السلع الغذائية بعدد من المراكز، والتي أسفرت خلال يوم واحد عن تحرير أكثر من 50 محضرًا لمخالفات متنوعة، وضبط كميات من الدقيق المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، في إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

التصدي بحزم لمحاولات الغش التجاري

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية استمرار الحملات التموينية والتفتيشية على مدار الساعة، لضمان جودة المنتجات المعروضة وصحة المواطنين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش التجاري والتلاعب في السلع المدعمة، مشددًا على أن الدولة لا تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو تهدد سلامة المواطنين، وأن الأجهزة التنفيذية تواصل تنسيق جهودها لتحقيق الانضباط بالأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف لتقرير مديرية التموين، الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام المديرية، حول نتائج الحملات الميدانية المنفذة في عدد من المراكز بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية، والتي استهدفت تشديد الرقابة على الأسواق والمجازر والمخابز البلدية.

تحرير 11 محضرًا تموينيًا متنوعًا

وأوضح التقرير أن حملة تموين بندر بني سويف، التي نُفذت بمشاركة مفتشي الإدارة والطب البيطري، أسفرت عن تحرير 11 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت عدم حمل شهادات صحية، وقيام بعض محال الجزارة بالذبح خارج المجازر الحكومية، وضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط مكان غير مرخص لذبح الماشية بداخله عدد من العجول المذبوحة بطريقة مخالفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

ضبط 27 جوال دقيق مدعم ببني سويف

كما تمكّنت حملة مشتركة من المكتب الفني بالمديرية وإدارة التجارة الداخلية من ضبط 27 جوال دقيق مدعم زنة 50 كجم معدة للبيع خارج المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

تحرير 19 محضرًا لمخابز بلدية ببني سويف

وفي مركز بني سويف، أسفرت حملة تموينية عن تحرير 14 محضرًا شملت مخالفات تتعلق بنقص الوزن وعدم النظافة والتصرف في الدقيق المدعم، بينما أسفرت حملة مماثلة بمركز ببا عن تحرير 19 محضرًا لمخابز بلدية لتلاعبها في كميات الدقيق وعدم مطابقة الخبز للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن.

