محافظ بني سويف يتابع انطلاق برنامج تنمية مهارات اللغة العربية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف، ضمن جهود الدولة للنهوض بمستوى اللغة العربية وتنمية المهارات اللغوية لدى التلاميذ، بما يتماشى مع مستهدفات تطوير التعليم وبناء جيل قادر على التعبير والفهم بلغته الأم.

برنامج اللغة العربية يستهدف 56 ألف تلميذًا

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير أعدته أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، حول انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تستهدف أكثر من 56 ألفًا و400 تلميذ وتلميذة بجميع مدارس المحافظة.

وأوضح التقرير أن وكيل الوزارة قامت بمتابعة بدء تنفيذ البرنامج ميدانيًا من خلال زيارتها لمدرسة الشيخ محمد متولي الشعراوي التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، حيث شهدت جانبًا من الفعاليات بحضور مدير الإدارة أحمد عزت، ومدير التعليم الابتدائي بالمديرية رشا يحيى، ورمضان الحسيني موجه عام اللغة العربية، وجمال ياسين موجه أول إدارة بني سويف، وهاني إسلام مدير المرحلة الابتدائية.

انطلاق برنامج تنمية مهارات اللغة العربية

وخلال الزيارة، أكدت أمل الهواري وكيل تعليم بني سويف، أهمية البرنامج الذي يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين نواتج التعلم في اللغة العربية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى حققت نتائج إيجابية ملموسة في رفع مستوى القراءة والكتابة لدى تلاميذ الصفوف الأولى، وأن المرحلة الثانية تستهدف ترسيخ تلك المهارات لتشمل جميع صفوف المرحلة الابتدائية.

بناء جيل واعٍ ومتمكن من لغته العربية

وأضافت وكيل تعليم بني سويف، أن البرنامج يسعى إلى بناء جيل واعٍ ومتمكن من لغته العربية، من خلال أنشطة تفاعلية تربط بين المواد الدراسية المختلفة، وترسخ الهوية اللغوية والثقافية المصرية في نفوس التلاميذ، كما وجهت بضرورة توفير كل سبل الدعم والتيسيرات لتنفيذ البرنامج على الوجه الأمثل، مع متابعة مستمرة من الإدارات التعليمية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة ورفع كفاءة المعلمين في أساليب التدريس الحديثة.

أساس تكوين الشخصية الوطنية

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أن البرنامج يعكس اهتمام الدولة بتنمية مهارات اللغة العربية باعتبارها أساس تكوين الشخصية الوطنية، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة بين المديرية والإدارات التعليمية والمدارس ستسهم في تحقيق نتائج متميزة خلال الفترة المقبلة، بما يعود بالنفع على جودة العملية التعليمية ومستوى تحصيل التلاميذ في مدارس بني سويف.

