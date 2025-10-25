السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 11 شخصًا بحادث انقلاب تروسيكل بطريق "دشاشة ـ سمسطا" ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

شهدت محافظة بني سويف، اليوم السبت، حادث انقلاب تروسيكل بطريق «دشاشة ـ سمسطا» جنوب غربي المحافظة، وأسفر عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متنوعة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

بلاغ حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ على الفور، تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 11 شخصًا بحادث بني سويف

وكشفت المعاينة المبدئية أن الحادث نتج عن انقلاب التروسيكل الذي كان يقل عددًا من المواطنين، وأسفر عن إصابة كل من: فايزة عيد عبد الوهاب 51 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وعبير كامل أحمد 46 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، ووردة عيد عبد الوهاب 45 عامًا مصابة بسحجات وكدمات متفرقة، وفايز فرج الله عياد 52 عامًا مصاب بجرح بالرأس طوله 5 سم وسحجات بالجسم، وأحمد كامل عبد العظيم 59 عامًا مصاب بجرح بالرأس طوله 2 سم وسحجات بالجسم.

كما أصيبت حكمة أبو هشيمة أحمد 43 عامًا بسحجات وكدمات متفرقة، وصابرة جابر عبد الكريم 45 عامًا بجرح بالرأس طوله 5 سم، وبسمة محمد محمد 31 عامًا بسحجات وكدمات بالجسم، وصابرة محمد محمد عبد 25 عامًا باشتباه كسر في الذراع الأيسر، وزينات محمد هاشم 42 عامًا باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات بالجسم، ونجيه إبراهيم عبد العظيم 30 عامًا بجرح قطعي بالوجه وسحجات بالجسم.

ووجّه الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بسرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتعامل مع كل حالة على حدة، مع متابعة حالتهم الصحية لحين تمام الشفاء.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

المرشح الكومبارس.. وجه خفي لتفتيت الأصوات بالانتخابات

النافورة الراقصة بكورنيش بني سويف تخطف أنظار فوج سياحي ألماني

مصرع موظف وإصابة آخرين من «المركزي للمحاسبات» في حادث مروري ببني سويف

عزل أستاذ بجامعة بني سويف بعد تورطه في قضايا نصب وتدليس

مصرع شاب وإصابة آخر إثر انقلاب ميكروباص ببني سويف

مصرع سيدة وإصابة طفلها في انقلاب توك توك بطريق سمسطا ببني سويف

محافظ بني سويف يستقبل نائبة وزيرة التضامن ورئيس هيئة تعليم الكبار

تعليم بني سويف تبحث تنفيذ برنامج تنمية مهارات التلاميذ في اللغة العربية

فصل الكهرباء عن عدة مناطق ببني سويف لتنفيذ أعمال الصيانة

مصرع طالبة ثانوي تحت عجلات قطار أثناء عبورها مزلقان محطة ببا ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

المرشح الكومبارس.. وجه خفي لتفتيت الأصوات بالانتخابات

النافورة الراقصة بكورنيش بني سويف تخطف أنظار فوج سياحي ألماني

مصرع موظف وإصابة آخرين من «المركزي للمحاسبات» في حادث مروري ببني سويف

عزل أستاذ بجامعة بني سويف بعد تورطه في قضايا نصب وتدليس

مصرع شاب وإصابة آخر إثر انقلاب ميكروباص ببني سويف

مصرع سيدة وإصابة طفلها في انقلاب توك توك بطريق سمسطا ببني سويف

محافظ بني سويف يستقبل نائبة وزيرة التضامن ورئيس هيئة تعليم الكبار

تعليم بني سويف تبحث تنفيذ برنامج تنمية مهارات التلاميذ في اللغة العربية

ads

الأكثر قراءة

رئيس أركان القوات البرية الباكستانية يشيد بدور مصر في تحقيق استقرار الشرق الأوسط

ضبط كبدة فاسدة، تموين الفيوم يحرر 116 مخالفة في حملة مكبرة على الأسواق

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

الشيوخ يعقد 3 جلسات لتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها غدا

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

أسعار سبائك الذهب جميع الأوزان بالصاغة، الـ 10جرامات وصلت لـ 68575 جنيها

بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

الدوري المصري، الأهلي الأقوى هجوما وفاركو الأضعف قبل الجولة الـ12

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف رد سيدنا إبراهيم على مجادلة قومه له؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

أبرز 10 معلومات عن مسجد إبراهيم الدسوقي في ذكرى مولده

حكم تكسب العامل بصورة شخصية من وظيفته؟ الإفتاء تحذر من الرشوة المحرمة

المزيد
الجريدة الرسمية