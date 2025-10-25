إصابة 11 شخصًا بحادث انقلاب تروسيكل بطريق "دشاشة ـ سمسطا" ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم السبت، حادث انقلاب تروسيكل بطريق «دشاشة ـ سمسطا» جنوب غربي المحافظة، وأسفر عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متنوعة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

بلاغ حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ على الفور، تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 11 شخصًا بحادث بني سويف

وكشفت المعاينة المبدئية أن الحادث نتج عن انقلاب التروسيكل الذي كان يقل عددًا من المواطنين، وأسفر عن إصابة كل من: فايزة عيد عبد الوهاب 51 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وعبير كامل أحمد 46 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، ووردة عيد عبد الوهاب 45 عامًا مصابة بسحجات وكدمات متفرقة، وفايز فرج الله عياد 52 عامًا مصاب بجرح بالرأس طوله 5 سم وسحجات بالجسم، وأحمد كامل عبد العظيم 59 عامًا مصاب بجرح بالرأس طوله 2 سم وسحجات بالجسم.

كما أصيبت حكمة أبو هشيمة أحمد 43 عامًا بسحجات وكدمات متفرقة، وصابرة جابر عبد الكريم 45 عامًا بجرح بالرأس طوله 5 سم، وبسمة محمد محمد 31 عامًا بسحجات وكدمات بالجسم، وصابرة محمد محمد عبد 25 عامًا باشتباه كسر في الذراع الأيسر، وزينات محمد هاشم 42 عامًا باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات بالجسم، ونجيه إبراهيم عبد العظيم 30 عامًا بجرح قطعي بالوجه وسحجات بالجسم.

ووجّه الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بسرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتعامل مع كل حالة على حدة، مع متابعة حالتهم الصحية لحين تمام الشفاء.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

