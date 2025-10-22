الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عزل أستاذ بجامعة بني سويف بعد تورطه في قضايا نصب وتدليس

جامعة بني سويف، فيتو
جامعة بني سويف، فيتو

قررت جامعة بني سويف، في جلسة مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس، عزل أحد أساتذة الجامعة من وظيفته، بعد ثبوت تورطه في قضايا جنائية تتعلق بالنصب والتدليس في بيع عقارات لزوجته وعدد من أقاربه، وهي الوقائع التي اعتبرها المجلس مساسًا بسمعة وهيبة الأستاذ الجامعي وإخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته.

 

النصب يطيح بأستاذ جامعي من جامعة بني سويف

وصدر القرار عن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بـ جامعة بني سويف خلال جلسته المنعقدة يوم الإثنين الموافق 25 أكتوبر 2025، برئاسة الدكتور أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية عدد من الأساتذة والمستشارين القانونيين، حيث ناقش المجلس ملف القضية بكامل تفاصيله قبل إصدار قراره النهائي.

 

وجاء في حيثيات القرار أن المجلس استند إلى أحكام جنائية نهائية صادرة ضد الدكتور «م. ف» وزوجته وأقاربه، في قضايا تتعلق بالنصب والتدليس وبيع عقارات دون وجه حق، معتبرًا أن تلك الوقائع تمثل إخلالًا خطيرًا بقيم النزاهة والالتزام الأخلاقي المفترض في عضو هيئة التدريس، وما تسببت به من إساءة لصورة الجامعة ومكانتها المجتمعية.

 

فصل أستاذ جامعي بعد إدانته ببيع عقارات بالتدليس

 

وأكد المجلس في قراره أن جامعة بني سويف حريصة على صون القيم الأكاديمية والمبادئ الأخلاقية التي تُعد أساس رسالة التعليم الجامعي، وأن أي تجاوز أو انحراف عن تلك القيم من شأنه أن يُعرّض مرتكبه لأشد العقوبات التأديبية، لاسيما إذا كان منتميًا إلى هيئة التدريس التي يُفترض فيها أن تكون نموذجًا يُحتذى به في السلوك والانضباط والقدوة.

 

وأشار القرار إلى أن المجلس التأديبي استمع إلى دفاع الأستاذ المحال للمساءلة، غير أنه لم يقدم ما يثبت براءته أو ينفي صحة الأحكام النهائية الصادرة بحقه، حيث تمت دراسة ملفه من جميع الجوانب القانونية والإدارية قبل صدور قرار العزل بالإجماع.

 

وشددت جامعة بني سويف على أن هذا القرار يأتي في إطار التزامها بالحفاظ على سمعة المؤسسة الأكاديمية ومكانتها، وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، مؤكدة أن أي مخالفة تمس شرف المهنة أو تسيء للجامعة لن يتم التهاون فيها تحت أي ظرف، حفاظًا على رسالتها التعليمية ودورها الوطني والأخلاقي.

 

مصرع شاب وإصابة آخر إثر انقلاب ميكروباص ببني سويف

مصرع سيدة وإصابة طفلها في انقلاب توك توك بطريق سمسطا ببني سويف

محافظ بني سويف يستقبل نائبة وزيرة التضامن ورئيس هيئة تعليم الكبار

تعليم بني سويف تبحث تنفيذ برنامج تنمية مهارات التلاميذ في اللغة العربية

فصل الكهرباء عن عدة مناطق ببني سويف لتنفيذ أعمال الصيانة

مصرع طالبة ثانوي تحت عجلات قطار أثناء عبورها مزلقان محطة ببا ببني سويف

سمسار الانتخابات.. والمتاجرة بأصوات الفقراء

محافظ بني سويف: مهرجان النباتات الطبية منصة للتكامل بين الزراعة والصناعة

محافظ بني سويف: تدريب 4500 مزارع وتحويل 440 فدانًا إلى الزراعة العضوية

محافظ بني سويف: مهرجان النباتات الطبية تتويج لمسار من العمل المتكامل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

مصرع شاب وإصابة آخر إثر انقلاب ميكروباص ببني سويف

مصرع سيدة وإصابة طفلها في انقلاب توك توك بطريق سمسطا ببني سويف

محافظ بني سويف يستقبل نائبة وزيرة التضامن ورئيس هيئة تعليم الكبار

تعليم بني سويف تبحث تنفيذ برنامج تنمية مهارات التلاميذ في اللغة العربية

فصل الكهرباء عن عدة مناطق ببني سويف لتنفيذ أعمال الصيانة

مصرع طالبة ثانوي تحت عجلات قطار أثناء عبورها مزلقان محطة ببا ببني سويف

سمسار الانتخابات.. والمتاجرة بأصوات الفقراء

محافظ بني سويف: مهرجان النباتات الطبية منصة للتكامل بين الزراعة والصناعة

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

قوات أحمد الشرع تقاتل عناصر الجولاني، تفاصيل اشتباكات إدلب بين النظام السوري وكتيبة عمر أومسين

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

خدعة لم تنجح، زيزو يسجل ركلة جزاء الأهلي رغم نصيحة جنش لحارس الاتحاد (فيديو)

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

ترامب: التعريفات الجمركية مسألة أمن قومي

الأهلي يتصدر جدول الدوري بفوز صعب أمام الاتحاد السكندري 1/2

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

“صحح مفاهيمك”: العنف ضد المرأة كسرٌ للروح، والرجولة في حسن العشرة

هل يجوز احتساب جزء من الإيجار زكاة مال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية