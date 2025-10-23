الخميس 23 أكتوبر 2025
النافورة الراقصة بكورنيش بني سويف تخطف أنظار فوج سياحي ألماني

استقبلت محافظة بني سويف، فوجًا سياحيًّا ألمانيًّا ضم 38 سائحًا ضمن رحلتهم النيلية الممتدة بين القاهرة وأسوان، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية وجذب مزيد من الزائرين من مختلف دول العالم، تحت إشراف ورعاية مباشرة من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

ووصل الفوج على متن باخرة سياحية، وكان في استقبالهم فريق من الإدارة العامة للسياحة بـ محافظة بني سويف، إلى جانب أعضاء لجنة إدارة الكورنيش الذين رافقوهم خلال جولتهم على الممشى السياحي الجديد لتيسير حركتهم وتوفير كافة سبل الراحة والخدمات اللوجستية اللازمة.

 

وخلال الجولة، حرص السائحون الألمان على التقاط عشرات الصور التذكارية أمام النافورة الراقصة التي تتوسط الممشى السياحي على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، حيث خطفت أنظارهم بألوانها المبهرة وتصميمها العصري الذي يعكس جانبًا من التطوير الحضاري الذي تشهده المحافظة في السنوات الأخيرة.

كما أبدى الزوار إعجابهم بجمال المشهد النهري والهواء العليل الذي يميز ضفاف النيل، مؤكدين أن الممشى يتميز بطابع فريد يجمع بين الحداثة والهدوء.

جولة ساحرة على الممشى السياحي

وتجول أعضاء الفوج في عدد من مناطق الممشى والمناطق المجاورة، وتعرفوا على معالم المدينة الحديثة وبعض المظاهر التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري لمحافظة بني سويف، وحرص مسؤولو السياحة بالمحافظة على تقديم شرح مبسط عن تاريخ المدينة، والمشروعات التنموية الجارية بها، وما تمتلكه من مقومات سياحية واعدة تجعلها محطة مهمة على خريطة السياحة الداخلية.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن هذه الزيارة تعكس نجاح استراتيجية التنمية السياحية التي تتبناها بني سويف ضمن خطتها العامة للتنمية المستدامة، والتي تشمل ستة قطاعات اقتصادية رئيسية من بينها قطاع السياحة، مشيرًا إلى خطته الطموحة لمدة خمس سنوات تستهدف تطوير المقاصد السياحية وإعادة إحياء المواقع الأثرية والتاريخية، إضافة إلى دعم السياحة النيلية وربطها بالمناطق الأثرية داخل المحافظة.

استعادة بني سويف لمكانتها السياحية

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن تكرار استقبال الأفواج الأجنبية خلال الفترة الأخيرة يعد مؤشرًا إيجابيًا على استعادة بني سويف لمكانتها كوجهة سياحية واعدة في صعيد مصر، خاصة بعد الانتهاء من عدد من المشروعات الخدمية والسياحية الكبرى التي جعلت من الكورنيش الجديد نقطة جذب مميزة لزوار المحافظة.

