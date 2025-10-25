ضبط 350 مخالفة تموينية بمخابز وأسواق ومستودعات في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، عن تحرير أكثر من 350 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال أسبوع، شملت مخالفات بالمخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وذلك في إطار الجهود المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من كافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

حملات تموينية ورقابية بمراكز وقرى بني سويف

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار حملات الرقابة التموينية وتكثيف الجهود لضبط الأسعار والحفاظ على حقوق وصحة المواطنين، مشددًا على عدم السماح بتداول السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية في الأسواق.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لمديرية التموين عن الفترة من 18 حتى 24 أكتوبر الجاري، والذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير المديرية، متضمنًا نتائج الحملات التي نُفذت بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية والجهات المعنية.

تحرير 237 محضرًا بالمخابز البلدية ببني سويف

وأوضحت محافظة بني سويف، أن التقرير أشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 237 محضرًا بالمخابز البلدية، شملت مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المخابز أو عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالتصرف في حصص الدقيق المدعم بالسوق السوداء، حيث تم ضبط والتحفظ على 455 جوال دقيق بلدي، إلى جانب تحرير 3 جنح لتجميع دقيق مدعم بغرض بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرير 22 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار

وأضافت محافظة بني سويف، في بيان لها، كما تم ضبط عدد من المخالفات بالأسواق والمحلات العامة، تضمنت 22 محضرًا لتجار تموينيين لعدم الإعلان عن الأسعار أو لعدم امتلاكهم شهادات صحية، وأكثر من 100 محضر لمخالفات متنوعة، شملت ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بكمية بلغت 600 كجم، ومعسل مجهول المصدر بكمية 1500 كجم، بالإضافة إلى منتجات غذائية وحلوى أطفال منتهية الصلاحية تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

تحرير محاضر لمستودعات بوتاجاز ومحطات وقود

وأشارت محافظة بني سويف، إلى أنه تم تحرير محاضر ضد عدد من مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لمخالفتهم الضوابط المقررة، حيث تم ضبط 50 أسطوانة بوتاجاز و100 لتر سولار تم تداولها بشكل غير قانوني، إضافة إلى متابعة مشروع جمعيتي، حيث بلغ عدد المنافذ العاملة بالمحافظة 242 منفذًا، مؤكدًا استمرار الجهود لتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق والحفاظ على توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة مطابقة للمواصفات.

