السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 350 مخالفة تموينية بمخابز وأسواق ومستودعات في بني سويف

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التموين، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، عن تحرير أكثر من 350 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال أسبوع، شملت مخالفات بالمخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وذلك في إطار الجهود المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من كافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

حملات تموينية ورقابية بمراكز وقرى بني سويف

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار حملات الرقابة التموينية وتكثيف الجهود لضبط الأسعار والحفاظ على حقوق وصحة المواطنين، مشددًا على عدم السماح بتداول السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية في الأسواق. 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لمديرية التموين عن الفترة من 18 حتى 24 أكتوبر الجاري، والذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير المديرية، متضمنًا نتائج الحملات التي نُفذت بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية والجهات المعنية.

تحرير 237 محضرًا بالمخابز البلدية ببني سويف

وأوضحت محافظة بني سويف، أن التقرير أشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 237 محضرًا بالمخابز البلدية، شملت مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المخابز أو عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالتصرف في حصص الدقيق المدعم بالسوق السوداء، حيث تم ضبط والتحفظ على 455 جوال دقيق بلدي، إلى جانب تحرير 3 جنح لتجميع دقيق مدعم بغرض بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرير 22 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار

وأضافت محافظة بني سويف، في بيان لها، كما تم ضبط عدد من المخالفات بالأسواق والمحلات العامة، تضمنت 22 محضرًا لتجار تموينيين لعدم الإعلان عن الأسعار أو لعدم امتلاكهم شهادات صحية، وأكثر من 100 محضر لمخالفات متنوعة، شملت ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بكمية بلغت 600 كجم، ومعسل مجهول المصدر بكمية 1500 كجم، بالإضافة إلى منتجات غذائية وحلوى أطفال منتهية الصلاحية تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

تحرير محاضر لمستودعات بوتاجاز ومحطات وقود

وأشارت محافظة بني سويف، إلى أنه تم تحرير محاضر ضد عدد من مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لمخالفتهم الضوابط المقررة، حيث تم ضبط 50 أسطوانة بوتاجاز و100 لتر سولار تم تداولها بشكل غير قانوني، إضافة إلى متابعة مشروع جمعيتي، حيث بلغ عدد المنافذ العاملة بالمحافظة 242 منفذًا، مؤكدًا استمرار الجهود لتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق والحفاظ على توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة مطابقة للمواصفات.

المرشح الكومبارس.. وجه خفي لتفتيت الأصوات بالانتخابات

النافورة الراقصة بكورنيش بني سويف تخطف أنظار فوج سياحي ألماني

مصرع موظف وإصابة آخرين من «المركزي للمحاسبات» في حادث مروري ببني سويف

عزل أستاذ بجامعة بني سويف بعد تورطه في قضايا نصب وتدليس

مصرع شاب وإصابة آخر إثر انقلاب ميكروباص ببني سويف

مصرع سيدة وإصابة طفلها في انقلاب توك توك بطريق سمسطا ببني سويف

محافظ بني سويف يستقبل نائبة وزيرة التضامن ورئيس هيئة تعليم الكبار

تعليم بني سويف تبحث تنفيذ برنامج تنمية مهارات التلاميذ في اللغة العربية

فصل الكهرباء عن عدة مناطق ببني سويف لتنفيذ أعمال الصيانة

مصرع طالبة ثانوي تحت عجلات قطار أثناء عبورها مزلقان محطة ببا ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

المرشح الكومبارس.. وجه خفي لتفتيت الأصوات بالانتخابات

النافورة الراقصة بكورنيش بني سويف تخطف أنظار فوج سياحي ألماني

مصرع موظف وإصابة آخرين من «المركزي للمحاسبات» في حادث مروري ببني سويف

عزل أستاذ بجامعة بني سويف بعد تورطه في قضايا نصب وتدليس

مصرع شاب وإصابة آخر إثر انقلاب ميكروباص ببني سويف

مصرع سيدة وإصابة طفلها في انقلاب توك توك بطريق سمسطا ببني سويف

محافظ بني سويف يستقبل نائبة وزيرة التضامن ورئيس هيئة تعليم الكبار

تعليم بني سويف تبحث تنفيذ برنامج تنمية مهارات التلاميذ في اللغة العربية

ads

الأكثر قراءة

رئيس أركان القوات البرية الباكستانية يشيد بدور مصر في تحقيق استقرار الشرق الأوسط

ضبط كبدة فاسدة، تموين الفيوم يحرر 116 مخالفة في حملة مكبرة على الأسواق

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

الشيوخ يعقد 3 جلسات لتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها غدا

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

أسعار سبائك الذهب جميع الأوزان بالصاغة، الـ 10جرامات وصلت لـ 68575 جنيها

بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

الدوري المصري، الأهلي الأقوى هجوما وفاركو الأضعف قبل الجولة الـ12

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف رد سيدنا إبراهيم على مجادلة قومه له؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

أبرز 10 معلومات عن مسجد إبراهيم الدسوقي في ذكرى مولده

حكم تكسب العامل بصورة شخصية من وظيفته؟ الإفتاء تحذر من الرشوة المحرمة

المزيد
الجريدة الرسمية