الخميس 23 أكتوبر 2025
مصرع موظف وإصابة آخرين من «المركزي للمحاسبات» في حادث مروري ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث سير مأساوي بـ محافظة بني سويف، صباح اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن وفاة أحد مستقلي السيارة وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ عن حادث سير ببني سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق المحافظة، ووجود جثة ومصابين في موقع الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة لمعاينتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التابعة لهيئة الإسعاف ببني سويف لنقل الضحايا.

مصرع وإصابة 3 بحادث بني سويف

ودفع الدكتور هاني همام مدير فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين أن الحادث نتج عنه وفاة «محمد محروس عبد المطلب» 45 عاما، محاسب قانوني، وإصابة كل من «أحمد نبيل محمد» 59 عامًا، يعمل بالجهاز المركزي للمحاسبات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«مصطفى محمد محمود» 27 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وجميعهم يقيمون محافظة القاهرة.

وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، حيث تلقوا الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، فيما تم إيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

اختلال عجلة القيادة سببًا للحادث

كما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات حول ملابسات الحادث وظروف وقوعه، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتشير التحريات الأولية إلى أن السرعة الزائدة أو اختلال عجلة القيادة قد تكون وراء وقوع الحادث، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث.

وعقب الحادث، قامت إدارة المرور برفع آثار الحادث من على جانبي الطريق باستخدام المعدات المخصصة لذلك، وإزالة بقايا السيارة المنقلبة، وتم تسيير حركة المرور بصورة طبيعية بعد توقف مؤقت استمر لدقائق، تحت إشراف ضباط المرور الذين انتشروا لتأمين الموقع ومنع وقوع أي حوادث أخرى.

الجريدة الرسمية