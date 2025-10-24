المرشح الكومبارس.. وجه خفي لتفتيت الأصوات بالانتخابات

مع اقتراب كل موسم انتخابي، تظهر إلى السطح مهن وأدوار خفية لا تُذكر في القوانين أو اللوائح، لكنها تُمارس دورها بمهارة داخل دوائر المنافسة، ومن أبرزها ما يُعرف بمهنة المرشح الكومبارس؛ وهي ظاهرة انتخابية باتت تتكرر في عدد من الدوائر، خصوصًا في المناطق التي يُسيطر عليها الطابع القبلي والعائلي في التصويت.

مهنة المرشح الكومبارس بالإنتخابات

المرشح الكومبارس، هو ذلك الشخص الذي يترشح في الانتخابات البرلمانية دون نية حقيقية للفوز، وإنما يتم الدفع به من قبل أحد المرشحين أو بالاتفاق معه، بهدف تفتيت الكتلة التصويتية لمرشح آخر قوي في إحدى القرى أو المناطق داخل الدائرة..

وغالبًا ما يكون هذا الاتفاق مقابل مكافأة مالية أو هدايا أو وعود بمنافع شخصية، أو حتى مجرد إرضاء لطموح شخصي بالظهور في المشهد الانتخابي.

إتفاق بين المرشح الاساسي والكومبارس

وتبدأ قصة المرشح الكومبارس عندما يُدرك أحد المرشحين أن منافسه يتمتع بشعبية كبيرة في قرية أو منطقة معينة، فيلجأ إلى الدفع بأحد أبناء تلك المنطقة للترشح، لإيهام الناخبين بأنه ممثلهم الحقيقي، ومن ثم تفتيت أصواتهم..

وتحويل جزء منها لصالح المرشح المتفق معه في الخفاء، ويقوم المرشح الكومبارس بالترويج لنفسه أمام أبناء قريته باعتباره صاحب صوت قوي ومدافعًا عن مصالحهم، بينما الهدف الحقيقي هو تقليص فرص فوز المرشح المنافس.

وتنشط مهنة المرشح الكومبارس خصوصًا في الدوائر الإنتخابية التي ما زالت العصبية والروابط العائلية تتحكم في اتجاهات التصويت، وغالبًا ما تكون النتيجة النهائية أن المرشح الكومبارس لا يحصل سوى على عدد محدود من الأصوات، لكنه يكون قد أدى دوره المطلوب بتفتيت الأصوات التي كانت ستذهب لغيره.

انتخابات المساومات والمصالح الشخصية

والمرشح الكومبارس أصبح جزءًا من المشهد الانتخابي في بعض الدوائر، بل تحول إلى مهنة موسمية يمارسها البعض كل دورة انتخابية، مستغلين ثغرات النظام الانتخابي وضعف الوعي السياسي لدى بعض الناخبين، ما يحول العملية الانتخابية إلى ساحة للمساومات والمصالح الشخصية، بدلًا من أن تكون معركة ديمقراطية حقيقية لاختيار الأكفأ لتمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان.

