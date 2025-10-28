أخبار مصر: تأثير زلزال تركيا على مصر، مفاجأة والد ضحايا جريمة الهرم بشأن زوجته، تصريح مثير من الخطيب عن سيد عبد الحفيظ

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

بعد الهزة الأرضية بمطروح، خبير يكشف تأثير زلزال تركيا القوي في مصر

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تأثير الزلزال القوي الذي ضرب تركيا مساء أمس الإثنين في مصر.

مش هسيب حقها، والد ضحايا جريمة الهرم يروى تفاصيل حياته مع زوجته قبل تركها المنزل

كشف والد ضحايا أطفال شارع اللبيني بفيصل، آخر لحظات جمعته بزوجته وأولاده قبل تركهم المنزل، بسبب مشاكل عائلية.

مطار كراسنودار الروسي يطلق رحلات مباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة

أعلن مطار "باشكوفسكي" في كراسنودار جنوب روسيا عن توسعة كبيرة في شبكة رحلاته الدولية، حيث سيبدأ تشغيل خطوط جوية مباشرة إلى عدة وجهات جديدة.

استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)

استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أمس الإثنين استقبالًا رسميًّا في قصر الرئاسة الإيطالي بالعاصمة روما.

شاهد، لحظة وقوع زلزال تركيا وانهيار المباني وسط أنباء عن سقوط ضحايا

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات الإثنين، مدينة سينديرجي بغرب تركيا، وفق ما أفادت الوكالة التركية لإدارة الكوارث.

سيتخذ القرارات في غيابي، رد مثير من الخطيب حول سر إقالة سيد عبد الحفيظ وعودته المفاجئة

رد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن جدل إقالة سيد عبد الحفيظ وعودته بشكل مفاجئ ضمن قائمته لخوض انتخابات القلعة الحمراء المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

هزة في "أسطول الظل"، ثاني أكبر شركة للنفط الروسي تعلن بيع أصولها بعد العقوبات الأمريكية

أعلنت شركة لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، يوم الإثنين، أنها تعتزم بيع أصولها الدولية، وذلك في أعقاب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا.

القاهرة تستكشف الشتاء والخريف يحير الصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

عضو الأهلي: انتظرو صفقات قوية قريبا وهذا سر تفضيل الخطيب لـ عبد الحفيظ عن حسام غالي

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه سيكون هناك صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

إسرائيل تبث فيديو جديدا لـ يحيى السنوار في غزة قبل استشهاده بأيام (فيديو)

نشرت "هيئة البث" العبرية، مساء الإثنين، مقطع فيديو "حصريًّا" قالت إنه يُظهر رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، يحيى السنوار، وذلك قبل أيام قليلة من اغتياله.

تحذير عاجل لمستخدمي Gmail بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور

كشفت تقارير أمنية حديثة عن اختراق ضخم سرق أكثر من 183 مليون كلمة مرور وعنوان بريد إلكتروني، مما دفع الخبراء إلى حث جميع مستخدمي Gmail على التحقق الفوري من حساباتهم.

الداخلية تكشف قصة محاولة اختطاف فتاة بأكتوبر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصور، تضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص بمحاولة اختطاف فتاة والتعدي عليها بالضرب بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

الصيد الثمين، الأمن السوري يعتقل النائب العام العسكري في نظام الأسد

أعلنت الداخلية السورية، الإثنين، القبض على النائب العام العسكري في سوريا خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 عددا من المباريات القوية في البطولات العربية والأوروبية.

صاحب فيديو "أنا بشحت بالجيتار"، علي رؤوف يرد على أنباء تدهور صحته بعد انقلاب سيارته

طمأن الفنان علي رؤوف، جمهوره، على صحته بعد تعرضه لحادث مروري بمحافظة السويس إثر تصادم سيارته في الرصيف، نافيًا ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بتدهور وضعه الصحي وأن حالته حرجة.

كرة اليد، منتخب مصر يواجه المغرب اليوم في كأس العالم للناشئين

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2008، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام نظيره المغربي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم في نسختها الأولى، المقامة حاليا في المغرب بمشاركة 12 منتخبًا.

رئيسة وزراء اليابان تغازل ترامب بعد اتفاقية "المعادن النادرة": أثرت في واستلهمت الكثير منك

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء في طوكيو لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي أن الولايات المتحدة هي حليف للأرخبيل "على أعلى مستوى"، في موقف يأتي في الوقت الذي تطالب فيه إدارته اليابان بتعزيز إنفاقها الدفاعي.

برسالة مؤثرة إلى جمهوره، محمد فضل شاكر يستأنف نشاطه الفني بعد تعليق جميع حفلاته

أعلن الفنان محمد فضل شاكر عودته إلى المسرح مجددًا بعد أسابيع من قراره تعليق نشاطه الفني، مؤكدًا لجمهوره أنه سيستأنف حفلاته قريبًا في عدد من الدول العربية، معربًا عن امتنانه الكبير لكل من دعمه خلال فترة غيابه.

شلل يضرب المطارات، وزير النقل الأمريكي: مراقبو الحركة الجوية لن يحصلوا على رواتبهم بداية من الغد

تفاقمت أزمة السفر الجوي في الولايات المتحدة مع تأجيل ما يقرب من 7000 رحلة في جميع أنحاء البلاد، الإثنين، في ظل تزايد حالات غياب مراقبي الحركة الجوية مع دخول الإغلاق الحكومي الاتحادي يومه السابع والعشرين.

