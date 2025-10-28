صاحب فيديو "أنا بشحت بالجيتار"، علي رؤوف يرد على أنباء تدهور صحته بعد انقلاب سيارته

طمأن الفنان علي رؤوف، جمهوره، على صحته بعد تعرضه لحادث مروري بمحافظة السويس إثر تصادم سيارته في الرصيف، نافيًا ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بتدهور وضعه الصحي وأن حالته حرجة.

وقال “رؤوف” صاحب مقطع الفيديو الشهير «أنا بشحت بالجيتار» على صفحته بـ"فيس بوك": "أحبائي ومتابعيَّ تحية طيبة وبعد، أحب أطمنكم عليَّ وعلى صحتي أنا بخير إلى حد ما، عندي بس شوية جروح وشرخ بسيط في منتصف القفص الصدري وكدمات شديدة في العمود الفقري".

وأضاف: "بما إني صاحب الشأن بنفي أي خبر عن إني في حالة حرجة أنا محتاج بس راحة من أسبوعين إلى 3 أسابيع، ومفيش داعي إني اتكلم عن الحادث أو تفاصيله، أينعم كتير عنده فكرة إن دي أول عربية أجيبها في حياتي وكانت حلم من احلام عمري بس مدام جت في الحديد في ستين مليون دهية , ومش محتاج اقول ان دي تحويشة سنين بس نقول ايه بقي غير اللي ايده في المية مش زي اللي إيده في النار".

وتابع الفنان علي رؤوف: "الخلاصة إني بخير إلى حد ما ومش زعلان على حاجة ومسيري أقوم بالسلامة وابدأ من الصفر تاني , كل اللي انا طالبه علي قدر حبكم ليا اتمنولي الخير , لان اي نجاح انا بعمله هو حصاد 15 سنة مرمطة وتعب بلا راحة وتكاسل , واظن اي كرير في الدنيا محتاج تعب وكفاح".

وأردف:" احب ان احيط علمك اني مش بتباها بممتلكاتي وخير دليل علي ذالك محدش يعرف اني كان معايا عربية اصلا ويوم ما انتشر الخبر كله شافها متدشملة في الحادث , لاني ديما براعي احتياج الغير للاشياء الثمينه فمبحبش اخلي اي حد يستفذ بحاجة معايا هو نفسه فيها ودا من اصول تربيتي".



ووجه الفنان الشكر لرجال الامن في محافظة السويس بعد انقاذه من الموت، كما شكر أطباء المجمع الطبي في السويس علي مجهوداتهم في علاجي.



واختتم بوسته قائلا:" شكر كبير جدا لكل اصحابي وحبايبي اللي كلموني وسألو عني وكانو معايا لحظة بلحظة لحد ما رجعت البيت وعلي راسي كل اللي تلهف عليا وسأل عني وعن صحتي ".

تعرض الفنان علي رؤوف صاحب الأغنية الشهيرة " بشحت بالجيتار" لحادث مرروي بالسويس أسفر عن إصابته، وجرى نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

ووقع الحادث بشارع 23 يوليو الممتد من شارع الجيش، بتصادم السيارة برصيف الجنينة الخاصة بمساكن اللوكس بمنطقة الغريب، المقابلة لأول كورنيش السويس.

وتسببت قوة الاصطدام بالرصيف في كسر لافته معدنية كبيرة كانت مثبته، وانفصل الإطار الأمامي الأيمن بممتص الصدمات عن باقي السيارة.

وتم نقل علي رؤوف للمستشفى بعدما لحقت به إصابات متفرقة بالجسم نتيجة لقوة التصادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.