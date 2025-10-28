برسالة مؤثرة إلى جمهوره، محمد فضل شاكر يستأنف نشاطه الفني بعد تعليق جميع حفلاته

أعلن الفنان محمد فضل شاكر عودته إلى المسرح مجددًا بعد أسابيع من قراره تعليق نشاطه الفني، مؤكدًا لجمهوره أنه سيستأنف حفلاته قريبًا في عدد من الدول العربية، معربًا عن امتنانه الكبير لكل من دعمه خلال فترة غيابه.

رسالة اعتذار من محمد فضل شاكر لجمهوره

نشر شاكر رسالة عبر حساباته الرسمية، قال فيها إنه يشعر بالامتنان لجمهوره الذي كان إلى جانبه في الفترة الماضية، مؤكدًا أن دعمهم المتواصل منحه القوة لتجاوز المرحلة الصعبة.

وأضاف: أنتم السند الحقيقي، ووجودكم في حياتي هو الدافع للاستمرار.

واختتم:" أرجو من كل من كان ينتظر حضوري في الحفلات التي تم تأجيلهاأن يتفهم ظروفي ويسامحني وإن شاء الله سأون معكم في أول فرصة قريبة مع حبي".

محمد فضل شاكر بعلق جميع حفلاته

وأعلن محمد شاكر في السادس من أكتوبر تعليق جميع حفلاته تضامنًا مع والده الفنان فضل شاكر، قائلًا آنذاك: نظرًا للظروف التي يمر بها والدي العزيز، أعلّق حفلاتي المقبلة وأسأل الله أن يكون الفرج قريبًا.

ذلك القرار لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهوره ومحبي فضل شاكر، الذين أثنوا على وفائه وموقفه الإنساني.

حفل مرتقب لـ محمد شاكر في موسم الرياض

يستعد محمد شاكر للعودة الرسمية إلى جمهوره من خلال مشاركته في حفلات موسم الرياض 2025، ضمن ليلة طربية مميزة تجمعه بالفنانين وائل جسار وآدم.

وأعلن عبر حسابه الرسمي قائلًا: ليلة من الطرب تنتظركم... أمسية ساحرة تجمع بين الإحساس والصوت الأصيل.

الحفل سيقام في 13 نوفمبر 2025 على مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض، وسط ترقّب كبير من الجمهور الذي ينتظر أول ظهور فني له بعد فترة من الغياب.

