شاهد، لحظة وقوع زلزال تركيا وانهيار المباني وسط أنباء عن سقوط ضحايا

زلزال تركيا، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات الإثنين، مدينة سينديرجي بغرب تركيا، وفق ما أفادت الوكالة التركية لإدارة الكوارث.

وسُجل حصول الزلزال في الساعة 22:48 بالتوقيت المحلي (19:48 توقيت جرينتش)، وشعر به أيضًا سكان مدن عدة أخرى بينها إسطنبول وإزمير، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور قالوا إنها لمبان انهارت جرَّاء الزلزال.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا عبر منصة "إكس"، إن "فرق إدارة الكوارث والطوارئ وجميع مؤسساتنا المعنية، بدأت على الفور عمليات المسح الميداني".

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن الزلزال الذي وقع في مدينة سينديرجي، كان على عمق 10 كيلومترات.

وقتل شخص وأصيب 29 آخرون جراء زلزال بالقوة نفسها ضرب المدينة ذاتها في أغسطس.

وتعرض جنوب شرق تركيا لزلزال عنيف في فبراير 2023 خلّف ما لا يقل عن 53 ألف قتيل.

