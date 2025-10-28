الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
مطار كراسنودار الروسي يطلق رحلات مباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة

أعلن مطار "باشكوفسكي" في كراسنودار جنوب روسيا عن توسعة كبيرة في شبكة رحلاته الدولية، حيث سيبدأ تشغيل خطوط جوية مباشرة إلى عدة وجهات جديدة.


وتبدأ الرحلات الجوية إلى نامانجان، أوزبكستان، في 28 أكتوبر، وإلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة المصريين، بالإضافة إلى مدينتي باتومي وتبليسي الجورجيتين، في 29 أكتوبر.

واعتبارًا من 12 نوفمبر، سيتمكن سكان كراسنودار من السفر جوً~ا إلى تل أبيب، إسرائيل.

وتصل الرحلات إلى تبليسي إلى 6 رحلات أسبوعيا، وإلى تل أبيب من مرتين إلى أربع مرات أسبوعيًا.

كما تستمر الرحلات إلى الوجهات التي فُتحت سابقًا، بما في ذلك تركيا والإمارات العربية المتحدة وأرمينيا وتايلاند.

يذكر أن مطار كراسنودار، أُعيد افتتاحه في 11 سبتمبر الماضي.

