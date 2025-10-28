مطار كراسنودار الروسي يطلق رحلات مباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة

أعلن مطار "باشكوفسكي" في كراسنودار جنوب روسيا عن توسعة كبيرة في شبكة رحلاته الدولية، حيث سيبدأ تشغيل خطوط جوية مباشرة إلى عدة وجهات جديدة.



وتبدأ الرحلات الجوية إلى نامانجان، أوزبكستان، في 28 أكتوبر، وإلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة المصريين، بالإضافة إلى مدينتي باتومي وتبليسي الجورجيتين، في 29 أكتوبر.

واعتبارًا من 12 نوفمبر، سيتمكن سكان كراسنودار من السفر جوً~ا إلى تل أبيب، إسرائيل.

وتصل الرحلات إلى تبليسي إلى 6 رحلات أسبوعيا، وإلى تل أبيب من مرتين إلى أربع مرات أسبوعيًا.

كما تستمر الرحلات إلى الوجهات التي فُتحت سابقًا، بما في ذلك تركيا والإمارات العربية المتحدة وأرمينيا وتايلاند.

يذكر أن مطار كراسنودار، أُعيد افتتاحه في 11 سبتمبر الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.