عضو الأهلي: انتظرو صفقات قوية قريبا وهذا سر تفضيل الخطيب لـ عبد الحفيظ عن حسام غالي

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه سيكون هناك صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



وقال قنديل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "نفاجأ بصفقات الأهلي، ومن الوارد أن نعلم بالصفقة ويتم إبلاغنا قبل الإعلان الرسمي بوقت بسيط، وأتفائل بالمدير الفني الجديد وأشعر بشغف اللاعبين في التدريبات معه".



وعن الصفقات: "سيكون هناك صفقات قوية في يناير، بناء على طلبات الجهاز الفني، وسيد عبدالحفيظ، سيكون إضافة قوية لمجلس الإدارة، وأثق في نجاحه، وهو جاد ومخلص ومن أبناء الأهلي وشاري النادي".



وعن حسام غالي: "لا يوجد خلافات مه ولم يدخل في صدام مع الخطيب أو المجلس وهو منضبط، وغير صحيح ما تم تداولة في وسائل الإعلام، والخطيب رأى أنه من الأفضل الاستعانة بسيد عبدالحفيظ لمساندته في ملف الكرة في الفترة المقبلة".

