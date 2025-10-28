الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
خارج الحدود

شلل يضرب المطارات، وزير النقل الأمريكي: مراقبو الحركة الجوية لن يحصلوا على رواتبهم بداية من الغد

تفاقمت أزمة السفر الجوي في الولايات المتحدة مع تأجيل ما يقرب من 7000 رحلة في جميع أنحاء البلاد، الإثنين، في ظل تزايد حالات غياب مراقبي الحركة الجوية مع دخول الإغلاق الحكومي الاتحادي يومه السابع والعشرين.

وأشارت إدارة الطيران الاتحادية إلى نقص في عدد الموظفين وفرضت برامج لتأخير الرحلات الجوية، مما أثر على مطار نيوارك في نيوجيرسي، ومطار أوستن في تكساس، ومطار دالاس فورت وورث الدولي، الإثنين.

كما تأخرت الرحلات الجوية في الجنوب الشرقي في وقت سابق بسبب نقص كبير في عدد الموظفين في مركز مراقبة بمطار أتلانتا.

ويؤثر الإغلاق على ما يقرب من 13000 مراقب جوي و50000 موظف في إدارة أمن النقل.

وجرى تأجيل أكثر من 8600 رحلة عن مواعيدها يوم الأحد.

ومن جانبه قال وزير النقل الأمريكي شون دوفي إن مراقبو الحركة الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية سيتوقفون عن تلقي رواتبهم ابتداء من الغد بسبب الإغلاق الحكومي.


وتواصل الحكومة الأمريكية إغلاقها منذ مطلع الشهر الجاري، مما تسبب في تعطيل الخدمات الحكومية باستثناء بعض الخدمات الحيوية مثل البريد والصحة.

