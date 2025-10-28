رئيسة وزراء اليابان تغازل ترامب بعد اتفاقية "المعادن النادرة": أثرت في واستلهمت الكثير منك

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء في طوكيو لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي أن الولايات المتحدة هي حليف للأرخبيل "على أعلى مستوى"، في موقف يأتي في الوقت الذي تطالب فيه إدارته اليابان بتعزيز إنفاقها الدفاعي.

وقال ترامب في اجتماع مع تاكايشي "لطالما كان لديَّ حب كبير واحترام عميق لليابان. أريد أن أؤكد لكم أن هذه ستكون علاقة مميزة. نحن حليف على أعلى مستوى".

عصر ذهبي

من جهتها، أكدت تاكايشي أنها تريد "عصرًا ذهبيًّا جديدًا" للعلاقات اليابانية-الأمريكية، في وقت يواجه فيه الأرخبيل تصاعد القوة العسكرية لجارته الصين.

وتصافح ترامب وتاكايشي عند مدخل قصر أكاساكا قبل بدء مباحثات من المقرّر أن تستغرق 45 دقيقة.

وعلق ترامب قائلًا: "إنها مصافحة قوية جدًا"

وفي مستهل الاجتماع، شكرت تاكايتشي ضيفها على "صداقته الدائمة" مع رئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي الذي كان عرّابها في السياسة، قبل أن تخاطب ترامب قائلة: "لقد أثَّرتَ فيّ، واستلهمتُ الكثير منك".

ورغم أن ترامب يزور أحد أوثق حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، إلا أن زيارته لا تخلو من الغموض.

فتاكايشي، التي أصبحت قبل أيام أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، مطالبة بتوطيد علاقتها بترامب، مع الدفاع في الوقت ذاته عن المصالح الاقتصادية لبلادها.

أما ترامب، فيسعى إلى تأمين استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار ضمن صفقة تجارية تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية الأميركية.

وتستعد تاكايشي لحملة دبلوماسية ودية تجاه ترامب، تتضمن احتمال شراء شاحنات من طراز "فورد إف 150" وقد لاحظ الصحفيون، لدى وصولهم إلى مكان اللقاء بين ترامب وتاكايشي، وجود شاحنة "فورد إف 150" ذهبية اللون، إلى جانب سيارات بيضاء من طراز تويوتا مصنوعة في الولايات المتحدة، كانت متوقفة أمام قصر أكاساكا في طوكيو، وهو دار الضيافة الرسمي المخصص لاستقبال قادة الدول الزائرين.

ويعرف عن ترامب تكرار انتقاده لليابان بسبب عدم شرائها للسيارات الأميركية، التي تتميز بتصميمها العريض مما يجعلها غير مناسبة للشوارع اليابانية الضيقة.

وعلى الرغم من أن ترامب يركز سياسته الخارجية في آسيا على الرسوم الجمركية والتجارة، فإنه سيلقي أيضا خطابا على متن حاملة الطائرات الأميركية "جورج واشنطن"، الراسية في قاعدة بحرية أميركية بالقرب من طوكيو.

وكان ترامب قد وصل إلى العاصمة اليابانية الإثنين، حيث التقى بالإمبراطور في زيارة ذات طابع بروتوكولي.

وقبلها كان في كوالالمبور بماليزيا للمشاركة في القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

