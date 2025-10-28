مش هسيب حقها، والد ضحايا جريمة الهرم يروى تفاصيل حياته مع زوجته قبل تركها المنزل

كشف والد ضحايا أطفال شارع اللبيني بفيصل، آخر لحظات جمعته بزوجته وأولاده قبل تركهم المنزل، بسبب مشاكل عائلية.

وقال إنه لم يشك في سلوكها لحظة واحدة على مدار 15 سنة زواج، مشيرًا إلى أن زوجته عاشت على الحلوة والمرة وتحملت معه أعباء الحياة.

وأوضح أنه لم ير منها ما يدفعه إلى الشك فيها كما أنها حافظة لكتاب الله ومنتقبة بإرادتها وكانت دائمًا تراعي ربنا فيه وفي أولاده.

ونفى والد الضحايا ما تم تداوله على لسانه بأنه كان يشك فيها، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تمام عن الصحة.

وأضاف أنه يحتسب زوجته وأطفاله شهداء عند الله وأنه لم يترك حقهم، مؤكدًا تمسكه ببراءة زوجته من أي ادعاءات أدلى بها المتهم للتشهير بها، وأنها كانت مثالًا للزوجة الصالحة الدينة.

واختتم والد ضحايا صغار الهرم: مراتي كانت أشرف من الشرف ولم اترك حقها وكل ثقة في القضاء المصري العادل بالثأر لزوجتي واولادي من القاتل الذي قتلهم بدم بارد، وحسبي الله ونعم الوكيل".

كيف نفذ المتهم جريمته؟

أدلى المتهم بإنهاء حياة عشيقته وصغارها الثلاثة بمنطقة الهرم، باعترافات صادمة أمام رجال المباحث عقب ضبطه.

وقال المتهم، ويدعى أحمد. م، 38 سنة، إنه تعرف على "زيزى" أم الصغار الثلاثة من 3 شهور عندما كانت تتردد على المحل ملكه الذى يبيع فيه أدوية بيطرية.



وأضاف أنه نشأت بينهما علاقة عاطفية تطورت لعلاقة غير شرعية، وعندما نشبت خلافات بينها وبين زوجها حضرت إليه مع أطفالها الثلاثة وأقامت فى شقته المستأجرة.



وتابع أنه اكتشف أنها متعددة العلاقات، فقرر الانتقام منها، وقام بإحضار سائل تنظيف بيطري يحوى مادة كاوية وخلطها بعقار طبي وقدمه لها، مما تسبب فى وفاتها ونقلها لمستشفى قصر العيني وتركها هناك لمدة ثلاثة أيام، واصطحب الصغار للتخلص منهم خشية الإبلاغ عنه.

وأضاف أنه قام بتسميم الولد الأكبر وشقيقته بنفس السم، وعندما رفض الثالث ألقاه في ترعة المنصورية، واستعان بعامل لديه في المحل يدعى رمضان. ص، 54 سنة، وأحضر توك توك له وتخلصا منهما بإلقائهما بمدخل عقار بمنطقة اللبيني.

تعود الواقعة بتلقي اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مفاده بتلقي العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب بلاغا من الأهالى بالعثور على جثمان طفل "13" سنة وأخرى " 11" سنة فى حالة إعياء وتوفيت فى وقتٍ لاحق بمنطقة فيصل بدائرة قسم شرطة الهرم.

وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم والرائد أحمد عبادة والنقباء محمد شريف واحمد كمال معاونين المباحث لمكان الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة مالك محل لبيع الأدوية البيطرية، مقيم بالجيزة بسبب علاقة غير شرعية، مع والدتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.