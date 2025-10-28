الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة

النصر واتحاد جدة،فيتو
النصر واتحاد جدة،فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 عدد من المباريات القوية في البطولات العربية والأوروبية وجاءت مواعيد المباريات كالتالي..

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي 

ليتشي ضد نابولي - 8:30 مساءً - منصة ستارز بلاي.

أتالانتا ضد ميلان - 10:45 مساءً - منصة ستارز بلاي.

مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو 

جريمسبي تاون ضد برينتفورد - 10:45 مساءً - قناة بي إن سبورت hd 2

ويكمب واندرز ضد فولهام - 10:45 مساءً - قناة بي إن سبورت hd 1

ريكسهام ضد كارديف سيتي - 11:00 مساءً - قناة بي إن سبورت hd 3

مواعيد مباريات اليوم في كأس ألمانيا


آينتراخت فرانكفورت ضد بروسيا دورتموند - 8:30 مساءً  - قناة أبوظبي الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين 

القادسية ضد الحزم - 5:35 مساءً - قناة ثمانية 1

الشباب ضد الزلفي  - 5:35 مساءً - قناة ثمانية 1

الأخدود ضد الهلال  - 6:10 مساءً - قناة ثمانية 1

النصر ضد اتحاد جدة - 9 مساء قناة ثمانية 1

