مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 عدد من المباريات القوية في البطولات العربية والأوروبية وجاءت مواعيد المباريات كالتالي..
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
ليتشي ضد نابولي - 8:30 مساءً - منصة ستارز بلاي.
أتالانتا ضد ميلان - 10:45 مساءً - منصة ستارز بلاي.
مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو
جريمسبي تاون ضد برينتفورد - 10:45 مساءً - قناة بي إن سبورت hd 2
ويكمب واندرز ضد فولهام - 10:45 مساءً - قناة بي إن سبورت hd 1
ريكسهام ضد كارديف سيتي - 11:00 مساءً - قناة بي إن سبورت hd 3
مواعيد مباريات اليوم في كأس ألمانيا
آينتراخت فرانكفورت ضد بروسيا دورتموند - 8:30 مساءً - قناة أبوظبي الرياضية 1.
مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين
القادسية ضد الحزم - 5:35 مساءً - قناة ثمانية 1
الشباب ضد الزلفي - 5:35 مساءً - قناة ثمانية 1
الأخدود ضد الهلال - 6:10 مساءً - قناة ثمانية 1
النصر ضد اتحاد جدة - 9 مساء قناة ثمانية 1
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا