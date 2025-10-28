سيتخذ القرارات في غيابي، رد مثير من الخطيب حول سر إقالة سيد عبد الحفيظ وعودته المفاجئة

رد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن جدل إقالة سيد عبد الحفيظ وعودته بشكل مفاجئ ضمن قائمته لخوض انتخابات القلعة الحمراء المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وقال “الخطيب” في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع عبر شاشة النهار، إن سيد عبد الحفيظ يملك خبرات إدارية تؤهله للمساهمة بقوة في صناعة القرار وإدارة الأمور في ملف كرة القدم حاليًا.



وعن أسباب إقالة سيد عبد الحفيظ من منصبه كمدير للكرة قبل عامين وعودته بشكل مفاجئ، أكد رئيس الأهلي أنه يملك قدرات مختلفة ويستطيع اتخاذ القرارات وتنفيذها، موضحًا أن رحيله كان عن منصب مدير الكرة.

وأضاف رئيس الأهلي أنه يرى في عبد الحفيظ قدرات وخبرات كبيرة اكتسبها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه أصبح أكثر نضجًا وقدرة على إدارة ملفات الكرة داخل النادي.

وأشار إلى أن عبد الحفيظ في تقديره سيكون قائمًا بأعمال المشرف على كرة القدم داخل النادي الأهلي وسيتخذ القرارات في غيابه كرئيس للنادي تحت أي ظرف.



وأضاف أن مجلس الإدارة دائمًا يضع السياسات ويتابع تنفيذها وبالتالي لن يكون هناك أي تعارض بين دور سيد عبد الحفيظ وآلية العمل بوجود محمد يوسف المدير الرياضي ووليد صلاح الدين مدير الكرة.

وتحدث الخطيب عن عدم ظهور الأهلي بمستواه المعهود في كأس العالم للأندية في شهر يونيو الماضي بالولايات المتحدة مؤكدًا أن الضغوط كانت كبيرة على لاعبي الفريق.

وأشار إلى أن الفريق خاض البطولة تحت قيادة مدرب جديد وهو الإسباني خوسيه ريبيرو موضحًا أن الأخير كان صاحب مرحلة وانتهت.

وأتم قائلًا: "اختيار ريبيرو كان بناء على رؤية لجنة التخطيط بالكامل وليس قرارًا فرديًّا".



