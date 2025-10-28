إسرائيل تبث فيديو جديدا لـ يحيى السنوار في غزة قبل استشهاده بأيام (فيديو)

نشرت "هيئة البث" العبرية، مساء الإثنين، مقطع فيديو "حصريًّا" قالت إنه يُظهر رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، يحيى السنوار، وذلك قبل أيام قليلة من اغتياله.

وأفادت القناة، بأنها "حصلت على الفيديو من كاميرا لأحد الجنود في غزة بعد اغتياله، ويظهر الأيام الأخيرة ليحيي السنوار وهو يتنقل بين ركام المنازل في مدينة رفح".

מתקשה ללכת ונעזר במקל: @ItayBlumental עם התיעוד האחרון של סינוואר - ימים לפני שחוסל | חשיפה#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/eMM2sY5Bpg — כאן חדשות (@kann_news) October 27, 2025





وتُظهر اللقطات القصيرة يحيى السنوار وهو يضع عباءة سوداء على رأسه، ويتحرك بحذر في أحد البيوت في مدينة رفح رفقة أحد أعضاء الحركة.

وتأتي هذه المشاهد بعد نحو عام من اغتيال السنوار في عملية عسكرية إسرائيلية وُصفت بأنها الأكثر تعقيدا منذ بداية الحرب.



وقبل أيام نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، لقطات جديدة للحظة للعثور على جثة يحيى السنوار رئيس حركة حماس، الذي قتل قبل عام في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد كشفت أنها قتلت يحيى السنوار واثنين من مرافقيه، خلال اشتباك مسلح مع جنود إسرائيليين، خلال عملية أمنية اعتيادية، في حي "تل السلطان" بمدينة رفح، يوم 16 أكتوبر 2024، قبل أن تعلن عن ذلك في اليوم التالي.

وكانت إسرائيل قد نشرت، العام الماضي، فيديو يوثق آخر لحظات في حياة السنوار، صورته طائرة مسيّرة، دخلت عليه شقة في مبنى سكني كان يحتمي فيه، بعد إصابته برصاص الجنود الإسرائيليين خلال الاشتباك.



