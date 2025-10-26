الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السيطرة علي حريق مصنع ملابس بالقليوبية

حريق مصنع شبين القناطر
حريق مصنع شبين القناطر القليوبية، فيتو

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مساء اليوم، اندلاع حريق داخل مصنع ملابس بالدور الرابع في منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة أبو المعاطي.

وكيل تعليم القليوبية يطمئن على الطالبات المصابات في حادث كفر شكر

ضبط سائق ميكروباص تعدى على راكب في القليوبية

 

السيطرة علي حريق مصنع ملابس بالقليوبية 

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي الأدوار أو العقارات المجاورة.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، وقطع التيار الكهربائي عن المنطقة لحين إتمام عملية الإطفاء والتبريد، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية حتى الآن.

وتجري الأجهزة الأمنية والمعمل الجنائي معاينة مكان الحريق لمعرفة أسبابه وملابساته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالقليوبية شبين القناطر مدينة شبين القناطر محافظة القليوبية قوات الحماية المدنية بالقليوبية

مواد متعلقة

وكيل تعليم القليوبية يطمئن على الطالبات المصابات في حادث كفر شكر

ضبط سائق ميكروباص تعدى على راكب في القليوبية

تعليم القليوبية تعلن فوز تغريد محمد عبدالعليم بالمركز الرابع في مسابقة "تحدي القراءة العربي"

بسملة صلاح.. ابنة القليوبية تفوز بالمركز الثاني في «تحدي القراءة العربي» لذوي الهمم

الأكثر قراءة

ريال مدريد يفوز على برشلونة 2-1 ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني (صور)

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 60 دقيقة

ركلة جزاء وهدف ملغي، نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 15 دقيقة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 30 دقيقة

الكلاسيكو، ريال مدريد يتقدم على برشلونة 2-1 في شوط أول مثير (صور)

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني (فيديو)

بهدف أثار الجدل.. فاركو يتقدم على الاسماعيلي في الشوط الأول (فيديو)

فاركو يحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز ويعمق جراح الإسماعيلي (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية بر الزوجة بعد وفاتها

هل الذهب الذي تشتريه الزوجة من مصروف البيت ملك لها؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

حكم صيام الأيام البيض من شهر جمادى الأولى1447

المزيد
الجريدة الرسمية