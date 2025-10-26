شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مساء اليوم، اندلاع حريق داخل مصنع ملابس بالدور الرابع في منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة أبو المعاطي.

السيطرة علي حريق مصنع ملابس بالقليوبية

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي الأدوار أو العقارات المجاورة.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، وقطع التيار الكهربائي عن المنطقة لحين إتمام عملية الإطفاء والتبريد، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية حتى الآن.

وتجري الأجهزة الأمنية والمعمل الجنائي معاينة مكان الحريق لمعرفة أسبابه وملابساته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



