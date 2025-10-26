الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر سقوط أسانسير بالنزهة

اسعاف, فيتو
شهدت منطقة النزهة بمحافظة القاهرة حادثًا مأساويًا، حيث لقي شخص مصرعه وأُصيب اثنان آخران إثر سقوط أسانسير محمل بالركاب من الطابق السابع داخل إحدى العمارات السكنية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بسقوط أسانسير داخل عقار سكني بدائرة قسم النزهة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

 وبالفحص تبين أن الأسانسير سقط بشكل مفاجئ من الطابق السابع، ما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص في الحال وإصابة اثنين آخرين بإصابات بالغة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونُقلت جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط العقار لحين الانتهاء من المعاينة ورفع آثار الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الواقعة.
 

سقوط أسانسير النزهة القاهرة مصرع شخص اصابة شخصين حوادث المصاعد وزارة الداخلية

الجريدة الرسمية