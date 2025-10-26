الأحد 26 أكتوبر 2025
ضبط شخصين بتهمة تعاطي المخدرات بمصر الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، ظهرا في مقطع فيديو تحت تأثير المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

جاء ذلك في إطار كشف ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله الشخصان تحت تأثير المخدرات.

 وبالفحص أمكن تحديدهما وضبطهما، وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين.

 وبمواجهتهما أقرّا بحيازتهما للمخدرات بقصد التعاطي وارتكابهما الواقعة كما ظهر في الفيديو، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

