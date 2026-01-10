الأحد 11 يناير 2026
رياضة

حسام حسن بعد الفوز على كوت ديفوار بأمم أفريقيا: اللعب بخمسة مدافعين خيار استراتيجي للمنتخب

حسام حسن
حسام حسن
أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن النهج التكتيكي الذي يتبعه في "كان 2025" نابع من رؤية فنية شاملة تهدف لموازنة القوة الهجومية بالصلابة الدفاعية، مشيرًا إلى أن اللعب بخمسة مدافعين كان خيارًا استراتيجيًا للمنتخب منذ انطلاق صافرة البطولة وليس وليد المصادفة أو الخوف من المنافسين.

 

حسام حسن يرد على الانتقادات

وخلال حديثه لوسائل الإعلام عقب التأهل للمربع الذهبي، أكد حسن أن هذا الأسلوب لا يهدف فقط لتأمين المناطق الخلفية، بل يُعد قاعدة لزيادة الكثافة العددية في الهجوم، موضحًا أن المدرب الناجح هو من يمتلك الجرأة على الابتكار واتخاذ القرارات الصحيحة في التوقيتات الحرجة بناءً على ثقة ويقين.

وأضاف "العميد": "طريقة اللعب بالنسبة لي ليست قالبًا جامدًا؛ فأنا لا أضع خطة وأقف عندها، بل أمتلك حلولًا مرنة تتغير دفاعًا وهجومًا حسب طبيعة كل مباراة واحتياجاتنا منها".

وفي سياق رده على الرؤى التحليلية للبطولة، أضاف المدير الفني للفراعنة ملاحظة فنية لافتة، حيث أشار إلى أن المنتخب المصري كان السبّاق في تطبيق هذا الفكر التكتيكي في النسخة الحالية، قائلًا: "لم يجرؤ أي منتخب على اللعب بخمسة مدافعين إلا بعد أن شاهدوا نجاح مصر في تنفيذها، وخاصة بعد مباراة جنوب أفريقيا التي كانت نقطة تحول للكثيرين".

واختتم حسن حديثه مؤكدًا أن العمل الجاد والإيمان بالقرار الفني هما السبيل الوحيد للنجاح، مشددًا على أن المنتخب يصب كامل تركيزه الآن على المواجهة الكبرى أمام السنغال في نصف النهائي.

