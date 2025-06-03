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ثقافة وفنون

نقيب الممثلين: استخراج شهادة وفاة سميحة أيوب وتصريح الدفن

سميحة أيوب، فيتو
سميحة أيوب، فيتو

رحلت الفنانة القديرة سميحة أيوب، المُلقبة بسيدة المسرح العربي، اليوم الثلاثاء،داخل منزلها بمنطقة الزمالك بالقاهرة عن عمر يناهز 93 عاما.

وفاة سميحة ايوب

وأكد الدكتور  أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية الخبر معلنا انه جار استخراج شهادة الوفاة لتحديد مكان صلاة الجنازة والعزاء.

قدمت الفنانة الراحلة سميحة أيوب أكثر من ١٧٠ عرضا مسرحيا. انضمت سميحة أيوب إلى المسرح القومى المصرى وصارت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975-1989 كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975 وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية. استطاعت الفنانة الراحلة  أن تعيد الانضباط إلى المسرح القومي واستكمال مسيرة الإنتاج المتميز بفرقته. وبخلاف التمثيل والإدارة شاركت سميحة أيوب في مجال الإخراج أيضا حيث قامت بإخراج أكثر من عرض مسرحي منها "الباسبور" تأليف فتحية العسال ومقالب عطيات" تأليف موليير و"ليلة الحنة" تأليف فتحية العسال.

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