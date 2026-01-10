الأحد 11 يناير 2026
محمد صلاح: فرحة المصريين مهمة لي وسعيد بالفوز والتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

أدلى محمد صلاح قائد منتخب مصر بتصريحات مثيرة في المؤتمر الصحفي، عقب مباراة مصر وكوت ديفوار.

وقال محمد صلاح في المؤتمر الصحفي إن فرحة المصريين مهمة جدا لي وسعيد بالفوز والتأهل لدور الأربعة.

وتابع محمد صلاح: فخور بتواجدي مع هذا الجيل من اللاعبين وسعيد بجائزة أفضل لاعب وهي تتويج للفريق بالكامل، وكل اللاعبين مقدرين حجم قميص منتخب مصر.

أضاف محمد صلاح: منتخب كوت ديفوار منتخب كبير ويضم لاعبين كبار ونمتلك لاعبين كبار في منتخب مصر ونلعب للفوز دائما، ونقاتل دائما للفوز والمنتخب المصري يضم لاعبين كبار في أوروبا والدوري المصري.
 

المعسكر الحالي الأفضل في حياتي الكروية

وتابع محمد صلاح: المعسكر الحالي لي مع منتخب مصر هو الأفضل في حياتي الكروية، مشيرا إلى أنه كسب كل البطولات ولكنه يتمنى التتويج بأمم أفريقيا.
 

واختتم صلاح: الجميع داخل المنتخب أسرة واحدة بداية من الجهاز واللاعبين وسعيد بتواجدي مع الكابتن حسام حسن ووجه الشكر لدولة المغرب علي التنظيم الرائع للكان.

 

منتخب مصر لنصف نهائي أمم إفريقيا

حسم منتخب مصر تذكرة التأهل للدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب، بعد التفوق على منتخب كوت ديفوار بنتيجة (3-2)، في الدور ربع النهائي.

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب السنغال في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

محمد صلاح منتخب مصر مباراة مصر وكوت ديفوار حسام حسن أس الأمم الأفريقية

